Skontrolujte si svoj preukaz poistenca: VšZP upozorňuje, že malá banalita by vás mohla vyjsť poriadne draho

Foto: Profimedia

Martin Cucík
SITA
Odporúča sa však uzavrieť aj komerčné cestovné poistenie, európsky preukaz neprepláca všetko.

Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje svojich klientov, ktorí chystajú zimnú dovolenku v zahraničí, aby si prekontrolovali platnosť Európskeho preukazu zdravotného poistenia ešte pred odchodom zo Slovenska.

Tento doklad totiž umožňuje prístup k neodkladnému verejnou zdravotnou starostlivosťou hradenému ošetreniu v krajinách Európskej únie a v ďalších štátoch, ktoré sa na systéme podieľajú. Poisťovňa však zároveň zdôrazňuje, že EHIC nezabezpečuje všetky možné situácie, a preto vždy odporúča zvážiť uzavretie aj komerčného cestovného poistenia.

Európsky preukaz pokrýva len to, čo vyplýva z pravidiel verejného zdravotného poistenia danej krajiny. To znamená, že ak miestny poistenec dopláca za určité úkony alebo služby, aj slovenský poistenec bude tieto doplatky znášať sám. Naopak, všetko, čo je v danej krajine hradené z verejného systému, bude kryté aj pre poisteného s EHIC.

VšZP upozorňuje, že Európsky preukaz zdravotného poistenia je akceptovaný len v zariadeniach verejného zdravotníctva, nie v súkromných ambulanciách či klinikách. Toto obmedzenie je nevyhnutné mať na pamäti najmä pri plánovaní návštevy lekára počas dovolenky.

Kontakt s lekárom nonstop

Poisťovňa tiež pripomína ďalšiu možnosť, ktorá môže klientom pomôcť v zahraničí – benefit Dr. Nonstop+, súčasť vernostného programu určeného poistencom, ktorí sú vo VšZP aspoň jeden rok. Tento program umožňuje kontakt so všeobecným lekárom alebo pediatrom 24 hodín denne, sedem dní v týždni, či už formou online konzultácie alebo telefonického rozhovoru.

Ilustračná foto: Pexels

Lekár môže na základe konzultácie aj predpísať potrebné lieky, čo je praktická pomoc práve v čase cestovania, keď nie je ľahké okamžite nájsť zdravotnícke zariadenie. VšZP informuje, že bližšie podmienky vernostného programu a pravidlá využitia benefitu Dr. Nonstop+ sú dostupné na webovej adrese vzsp.sk/vernostny-program.

Poisťovňa zároveň upozorňuje, že mobilná aplikácia MEDDI app – Lekár na diaľku/Dr. Nonstop+ získala v roku 2025 jednu z hlavných cien na konferencii ITAPA v kategórii „Najinovatívnejší projekt“ za riešenia, ktoré prinášajú pre používateľov prelomové zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac