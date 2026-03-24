Škandál v Progresívnom Slovensku: Vylúčili známeho člena. Strane požičal stovky tisíc eur

Foto: TASR - Jakub Kotian

Roland Brožkovič
TASR
Samotný Pekár obvinenia odmieta a zvažuje ďalšie kroky.

Exposlanec Národnej rady SR za opozičné PS Martin Pekár odmieta medializované informácie o nejasnom pôvode finančných darov pre hnutie. Situáciu, ktorá vyústila do pozastavenia jeho členstva v hnutí, vníma ako cielený zásah do vnútrostraníckeho procesu, konkrétne do výsledku sobotného (28. 3.) snemu PS.

Na dôvody pozastavenia Pekárovho členstva v hnutí v pondelok poukázal predseda mimoparlamentnej strany Bratia Slovenska Peter Pčolinský. „Nie je pravda, že som daroval niekoľko 100-tisíc stranám PS a Spolu. Veľká časť týchto peňazí boli pôžičky, ktoré sa dávno splatili. PS som daroval dohromady okolo 45 000 eur v čase, keď nemalo prostriedky na svoj chod,“ zdôraznil Pekár s tým, že všetky jeho príjmy boli riadne zdanené a priznané.

Pekár to odmieta

Tvrdil, že na základe účelových dezinformácií a poloprávd bol vylúčený zo súťaže na podpredsedu strany. Vo svojej reakcii ďalej uviedol, že počas vnútornej kampane PS nesľuboval nikomu finančné a ani hmotné výhody, neovplyvňoval žiadnych poslancov a už vôbec nie v prospech tretích strán. Za zavádzajúcu považuje aj formuláciu o nevhodnom správaní voči členkám a zamestnankyniam hnutia. V spolupráci s právnym zástupcom zvažuje ďalšie kroky.

Foto: TASR/Martin Baumann

Pčolinský vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby preverili financovanie opozičného PS. Hnutie reagovalo, že transparentné financovanie považuje za prioritu a peniaze, ktoré v minulosti Pekár PS dal, mu už vrátilo. Potvrdilo aj pozastavenie Pekárovho členstva v hnutí a podanie podnetu na rozhodcovskú komisiu, čo je nevyhnutný krok na jeho vylúčenie.

Hnutie ešte včera potvrdilo pozastavenie Pekárovho členstva a podanie podnetu na rozhodcovskú komisiu, čo je nevyhnutný krok na jeho vylúčenie. „Dostali sme podnety, ktoré poukazovali na jeho klamstvo pri informovaní o pôvode majetku, ako aj na nevhodné správanie voči členkám a zamestnankyniam hnutia či opakované porušenia pravidiel predvolebnej vnútrostraníckej kampane,“ uviedli z mediálneho oddelenia PS.

Dodali, že ešte v roku 2023 Pekárovi vrátili dve pôžičky v celkovom objeme 440 000 s úrokom 7 976,71 eura. Vrátené sú už aj jeho dary vo výške 45 800 eur. „Nikdy nebudeme ako Smer či Hlas, ktorí majú peniaze od sestry alebo si ich zohnali ‚vlastnou hlavou‘. Každej situácii sa vždy postavíme čelom,“ podčiarkli.

Ostro sledovaný politický súboj má víťaza: Vo voľbách proti sebe stáli Hittler so Zielinským

