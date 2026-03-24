Ostro sledovaný politický súboj má víťaza: Vo voľbách proti sebe stáli Hittler so Zielinským

Nezvyčajná zhoda mien kandidátov s postavami moderných dejín pritiahla v uplynulých dňoch pozornosť k francúzskej obci Arcis-sur-Aube, kde sa do druhého kola komunálnych volieb prebojoval úradujúci starosta Charles Hittler bez straníckej príslušnosti a Antoine Renault-Zielinski, kandidát s podporou krajnej pravice.
Podľa televízie BFM Hittler napokon obhájil svoj post so ziskom 40,59 percenta hlasov v druhom kole, píše TASR. Predstihol protikandidátku Annie Soucatovú, ktorú volilo 31,49 percenta voličov, a Antoina Renaulta-Zielinského, ktorý skončil tretí s 27,92 percenta hlasov.
Mená kandidátov vyvolali pozornosť
Súboj Hittlera s Renaultom-Zielinským vyvolal pozornosť najmä pre ich mená. Kým Hittler kritizoval „posmešky a absurdné porovnania“, ktoré podľa neho samotné voľby zatienili, Renault-Zielinski si pochvaľoval, že mediálny záujem aspoň prispel k zviditeľneniu obce.
Poukázal aj na to, že výsledok volieb v Arcis-sur-Aube bolo možné tipovať aj na zahraničných stávkovacích stránkach. Vo Francúzsku sa druhé kolo komunálnych volieb koná vždy, keď žiadny kandidát v prvom kole nezíska absolútnu väčšinu hlasov. Do druhého kola postupujú všetci kandidáti s aspoň desaťpercentnou podporou voličov.
