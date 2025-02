Škandál v obci neďaleko Bratislavy: Obecný úrad si objednal sťahovanie za tisíce eur, obyvatelia hovoria o mrhaní peniazmi

Obecný úrad Bernolákovo zverejnil na svojej stránke objednávku so zaujímavou cenou za vysťahovanie. Obyvatelia sa pýtajú, prečo vysťahovanie nevykonali zamestnanci, ktorých obecný úrad zamestnáva, cena sa im zdá privysoká.

Obecný úrad v Bernolákove čaká rekonštrukcia, objednali si preto sťahovaciu firmu, ktorá presunie nábytok, trezor, krabice a predmety zamestnancov. Za služby obec zaplatí 4 290,24 € bez DPH.

Upozornila na to facebooková stránka Bernolákovo online. Stránka sa tiež pýta, či nemohla obec využiť na sťahovanie svojich zamestnancov.

„Objednávame si u Vás sťahovanie OcÚ – 1. posch. nábytok, trezor, krabice a zamestnancov z a do OcÚ KD a na Horný dvor,“ znie predmet objednávky.

Kultúrny dom, do ktorého sa nábytok dočasne vysťahuje, sa nachádza pri obecnom úrade. Vzdialenosť Horného dvora od obecného úradu je približne 2 km.

Obyvatelia sú nahnevaní

Na sociálnych sieťach táto správa rozpútala búrlivú diskusiu. „Naozaj je toto aktuálne potrebné? Nie sú v obci dôležitejšie veci, ktoré treba spraviť a nie sťahovať OÚ ? Koľko firiem bolo oslovených na uvedené sťahovanie? Bolo toto najlacnejšie riešenie? Obec snáď nedisponuje žiadnymi autami, ktoré by mohli sťahovať, prípadne požičať dodávku a zamestnanci, ktorí aktuálne nie sú takí vyťažení ako v letnej sezóne, by nemohli sťahovať?“ pýta sa jedna z komentujúcich.

Iná obyvateľka má však iný názor. „A čo sa očakáva? Že pani z pokladnice a z informácií spolu prenesú trezor? Zamestnanci (vo všeobecnosti) majú robiť len to, čo majú uvedené v pracovnej zmluve. Pokiaľ je tam admin agenda, telefonáty… nemajú sa čo vláčiť s nábytkom,“ dodáva.

Suma je za dve sťahovania

„Ide o sťahovanie nábytku a dokumentov z piatich kancelárií, nábytku a vybavenia z jednej zasadačky, vybavenie kuchyne a trezor, pričom ide o sťahovanie v tomto rozsahu, nielen do dočasných priestorov počas rekonštrukcie, ale aj naspäť do zrekonštruovaných priestorov. To znamená, že uvedená suma je za 2 sťahovania. Zdôrazňujeme, že obec vykonáva výber na základe prieskumu trhu, teda obec firmu vybrala ako ekonomicky najvýhodnejšiu z cenových ponúk,“ uviedla vedúca kancelárie starostu Bernolákova Petra Wenzlová.

Pýtali sme sa aj na to, prečo obec nevyužila na sťahovanie svojich zamestnancov. Obecný úrad Bernolákovo disponuje na referáte prevádzky dokopy 16 zamestnancami.

„Našich zamestnancov sme využili na iné činnosti, ktoré majú v náplni práce a títo zabezpečovali prípravné práce pred sťahovaním. Na dvíhanie ťažkých bremien obec zvolila radšej sťahovaciu firmu,“ odpovedala Wenzlová.

Záleží od náročnosti, 4300 eur je však veľa

Čo si o takejto cene myslí iná firma s rovnakým zameraním? Oslovili sme prevádzkového manažéra firmy, ktorá si neželala byť menovaná.

Podľa neho je cena vysoká, no záleží to od viacerých faktorov.

„Cena záleží napríklad od počtu zamestnancov, ktorí sa na sťahovaní podieľali, či od dĺžky sťahovania. Podľa mňa je však cena 4300 eur bez DPH vysoká,“ hovorí odborník.

Upozorňuje však na to, že suma môže byť výrazne zvýšená, keď sťahovanie zahŕňa prenos ťažkých bremien, rozdiel spraví aj presun archívu, ktorý je v prípade obecných úradov rozsiahly.