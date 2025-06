Šimkovičová sa prirovnala k Ivete Bartošovej: Kritizovala novinára a nazvala ho aktivistom. Tvrdí, že sa ju rozhodli zničiť

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová skritizovala redaktora TV Markíza Viktora Serebryakova za otázky ohľadom busty Cecilie Gonzagy od Donatella. Novinára označila za aktivistu, ktorého cieľom bolo „položiť ju“. Serebryakov pripravil reportáž o odnesenej buste zo SNM – Spišské múzeum, ktorú na doteraz neznáme miesto preniesol generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala v sprievode kukláčov.

Šimkovičová novinárovi v rozhovore s youtuberkou Mimi Šramovou odkázala, že by si mal vážiť ženu a nejsť jej „až do útrob“.

Sťažovala sa na novinársku prácu

Ministerka uviedla, že je „presvedčená, že vedenie Markízy nesúhlasí s tým, aby boli takýmto spôsobom tie reportáže vedené“. Zároveň v rozhovore priznala, že bola v čase, keď ju Serebryakov oslovil pred budovou ministerstva kultúry, „nahnevaná“, pretože si „prečítala články“ a jej komunikačné oddelenie „horelo“.

„Robil mi také zábery, ktoré myslím, že sa stali virál na Facebooku, lebo kto si ešte nekopol do ministerky kultúry, nech tak rýchlo spraví. Je to taký naratív teraz, ktorý schválil aj prokurátor, pretože ak Hvorecký alebo Drlička povie na ženu, že je neonacistka, fašistka, dokonca regulérna, tak slovenskí prokurátori to zhodnotili, že to nie je nič, čo by malo človeka dehonestovať,“ povedala.

Šramová so Šimkovičovou prebrali aj odchod redaktorky Gabriely Kajtárovej z televízie Markíza. Šramová pritom povedala, že Kajtárová odchádza preto, lebo jej vedenie zakázalo v reportáži odvysielať hádku s politikom na tlačovej konferencii.

„Ani sa nečudujem pri tomto mene. Táto pani tiež chodila s takým ráznym nasadením ako jej asi kamarát Serebryakov a s takou tendenciou a takou razanciou vždy išli na moje tlačovky…“ odkázala šéfka kultúry. Spoločne so Šramovou následne skonštatovali, že v iných krajinách nevideli, aby novinári naháňali politikov.

Prirovnala sa k Ivete Bartošovej

Počas víkendu na platforme Telegram, ktorá nesie názov „Martinka a Peter“, pribudla séria statusov, ktoré pripomínajú skôr súkromné správy medzi ministerkou a splnomocnencom vlády Petrom Kotlárom. Statusy boli neskôr vymazané.

Šimkovičová v jednej zo správ, respektíve v jednom zo statusov napísala, že sa ich (ministerku a Kotlára, pozn. red.) „rozhodli zničiť“. Spomína pritom médiá a „ich ľudí“.

„Toľko šikany a urážok na mňa ako na ženu, na každý môj krok, neviem kto zažil. Už ma v tejto šikane prirovnávajú k Ivete Bartošovej,“ napísala o 10:59.

Pod týmto statusom sa následne o 11:01 objavila fotka Petra Kotlára so Štefanom Harabinom, pod ktorou píše, že sa rozhodol, že na Martina Daňa nepodá trestné oznámenie.

„To je pre neho najväčšia potupa, že to neurobím. Jeho priaznivci, nech naložia s jeho rozhodnutiami sami. Prajem mu, nech je zdravý, nech mu očkovanie nespôsobuje žiadne zdravotné problémy,“ dodal.

Pod touto správou následne o 11:03 pribudlo len : „Ach jaj. To je trápne.“