„Počujte, vážená Martina. Vráťte nám nášho Donatella“, odkazujú folkloristi Šimkovičovej. Protestná pieseň má pokračovanie

Folkloristi poslali ministerke kultúry Martine Šimkovičovej ďalší odkaz. Pieseň „Počujte, vážená Martina“, má pokračovanie. Tentoraz v nej umelci žiadajú, aby im šéfka Ministerstva kultúry SR (MK SR) vrátila bustu Cecilie Gonzaga od Donatella.

„Počujte, vážená Martina, nie je to len vaša krajina. Beriete si veľa, umelecké diela. Vráťte nám nášho Donatella. Vráťte nám nášho Donatella,“ spievajú traja folkloristi na lavičke, kým vonku prší.

Príspevok šírila platforma Otvorená Kultúra (OK!). „Máme pocit, že to, čo sa deje na Slovensku, je už ďaleko za hranicou slušného správania. Milujeme región Spiš, žijeme tu, tvoríme, pracujeme, staráme sa o kultúrne dedičstvo. Správa o osude vzácneho zbierkového predmetu nás veľmi zasiahla. Odsudzujeme takéto správanie,“ napísala na margo rýchleho a nevysvetleného presunu busty zo SNM – Spišského múzea v Levoči.

Odnesená busta

Busta od umelca Donatella sa nachádzala v depozitári Spišského múzea. Odtiaľ ju vo štvrtok v sprievode kukláčov odniesol generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala.

„Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči je správcom zbierkového predmetu – busty Cecilie Gonzalovej, ktorá je pravdepodobne dielom talianskeho umelca Donatella. Toto výtvarné dielo z 15. storočia je vo vlastníctve štátu,“ napísala pre interez hovorkyňa rezortu Petra Bačinská s tým, že Spišské múzeum nedisponuje dostatočnými materiálno-technickými a bezpečnostnými prvkami na ochranu zbierkového predmetu mimoriadnej spoločenskej hodnoty.

Kde sa busta nachádza, doteraz nie je známe. Televízia Markíza sa na to pýtala priamo ministerky, tá však odmietla bezprostredne odpovedať a uviedla len, že sa „všetko dozvieme“. „Potrebujeme odborníkov, aby to pozreli, aby sme zistili, či je to originál, dobre?“ povedala redaktorovi.

Podľa odborníkov však išlo o neprofesionálny prevoz a Lukáš Machala mohol porušiť zákon.

Počujte, vážená Martina

Pôvodne ide o pieseň Nebojím, nebojím sa pána, ktorá sa počas protestov folklórnej obce zmenila v podaní Folklóru na podporu umenia na Počujte, vážená Martina.

Prvýkrát zarezonovala v spoločnosti po zhromaždení v polovici mája na Námestí SNP v Bratislave, kedy ju zaspievala pani Mária Brdárska z Rejdovej:

„Počujte, vážená Martina, nie je to len vaša krajina.

Rozmanitá, pestrá, taká tu vždy bola, nezmení na tom nič zlovôľa.

„Počujte, vážená Martina, nie je to len vaša krajina.

Žijeme tu všetci, rovní sme si v srdci, nezmení na tom nič zlá vôľa.

Počujte, vážená Martina, nie je to len vaša krajina.

Guľatá, nie plochá, taká tu vždy bola. Nezmení na tom nič zlovôľa.“