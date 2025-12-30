Silvester strávi inak, než by ste čakali: Spevák Robo Opatovský má na prelom rokov jasný plán

Silvester pre mnohých znamená oddych, bilancovanie a nové predsavzatia. Pre speváka Roba Opatovského je však prelom rokov prirodzeným pokračovaním hudobného tempa, ktoré ho napĺňa a dodáva mu energiu.
Prelom rokov trávi v spoločnosti ľudí, hudby a dobrej nálady, ktoré sú pre neho prirodzeným prostredím. Silvestrovská noc uňho neznamená ticho ani súkromné oslavy v úzkom kruhu, ale moment, keď sa práca prirodzene prelína s radosťou. Ako spevák prezradil pre magazín Báječná žena, do nového roka vstupuje s optimizmom, bez veľkých predsavzatí, no s množstvom plánov a projektov, ktoré ho čakajú.
Silvester medzi pódiom a tichom po polnoci
Silvester je pre neho skôr pracovnou realitou než nocou oddychu a ticha. „Pre mňa pracovný. V podstate každý rok na prelome rokov pracujem a nebude tomu inak ani teraz. Spievam, zabávam ľudí, takto mi to vyhovuje a takto to bude aj teraz. Lebo ideálny Silvester je taký, kde sa všetci bavia a nechcú skončiť. Takže skvelá, aj keď plánovaná „žúrka“…“ vyjadril sa Opatovský.
Hudba a energia k silvestrovskej noci neodmysliteľne patria, dlhé ponocovanie však uňho nie je pravidlom. „Po polnoci si rád doprajem pokoj. Vyložím si nohy, oddychujem a možno si predstavujem, čo ma v ďalšom roku čaká.“ Dokonca aj v najrušnejšiu noc roka si nájde priestor na ticho a krátke zamyslenie.
