Silvester strávi inak, než by ste čakali: Spevák Robo Opatovský má na prelom rokov jasný plán

Foto: Instagram (robo_opatovsky)

Frederika Lyžičiar
Do nového roka vstupuje bez predsavzatí, no s jasnou víziou.

Silvester pre mnohých znamená oddych, bilancovanie a nové predsavzatia. Pre speváka Roba Opatovského je však prelom rokov prirodzeným pokračovaním hudobného tempa, ktoré ho napĺňa a dodáva mu energiu.

Prelom rokov trávi v spoločnosti ľudí, hudby a dobrej nálady, ktoré sú pre neho prirodzeným prostredím. Silvestrovská noc uňho neznamená ticho ani súkromné oslavy v úzkom kruhu, ale moment, keď sa práca prirodzene prelína s radosťou. Ako spevák prezradil pre magazín Báječná žena, do nového roka vstupuje s optimizmom, bez veľkých predsavzatí, no s množstvom plánov a projektov, ktoré ho čakajú.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)

Silvester medzi pódiom a tichom po polnoci

Silvester je pre neho skôr pracovnou realitou než nocou oddychu a ticha. „Pre mňa pracovný. V podstate každý rok na prelome rokov pracujem a nebude tomu inak ani teraz. Spievam, zabávam ľudí, takto mi to vyhovuje a takto to bude aj teraz. Lebo ideálny Silvester je taký, kde sa všetci bavia a nechcú skončiť. Takže skvelá, aj keď plánovaná „žúrka“…“ vyjadril sa Opatovský.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)


Hudba a energia k silvestrovskej noci neodmysliteľne patria, dlhé ponocovanie však uňho nie je pravidlom. „Po polnoci si rád doprajem pokoj. Vyložím si nohy, oddychujem a možno si predstavujem, čo ma v ďalšom roku čaká.“ Dokonca aj v najrušnejšiu noc roka si nájde priestor na ticho a krátke zamyslenie.

Jubilejný rok plný hudby

