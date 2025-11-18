Seniorku chytili v Lidli pri krádeži: Policajti zareagovali nečakane, ľudia im tlieskajú. Poukázali na dôležitý problém

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Žena si chcela odniesť jedlo bez platenia.

V poľskom Osvienčime zastavila ochranka v predajni Lidl šesťdesiatpäťročnú ženu, ktorá sa pokúsila odniesť si potraviny bez zaplatenia. Ich hodnota nepresiahla osemdesiat zlotých, teda menej ako dvadsať eur.

Ako informoval portál Fakt.pl, žena po príchode polície priznala, že už niekoľko dní poriadne nejedla, žije sama a jej dôchodok nedokáže pokryť ani lieky na onkologické ochorenie, s ktorým bojuje.

Žena viac potrebovala pomoc než trest

Všetko sa odohralo počas sobotného dopoludnia. Ochranka zavolala hliadku, ktorá v predajni našla vystrašenú a zoslabnutú seniorku. Nebola agresívna ani odmietavá, skôr pôsobila, akoby už dlho niesla bremeno, ktoré jednoducho neustála.

Hovorkyňa polície Małgorzata Jurecká opísala prvý rozhovor slovami: „Povedala nám, že už niekoľko dní poriadne nejedla a nemala za čo nakúpiť.“ Dodala, že žena priznala, že žije sama a väčšinu jej príjmu pohlcujú lieky nevyhnutné pre jej liečbu.

Policajti preverili jej minulosť

K žene pristúpili policajti Mariusz Syrek a Mateusz Stybak. Po preverení zistili, že seniorka nikdy nekradla, neviedla sa o nej žiadna evidencia a nebola páchateľkou žiadnych priestupkov. Práve to ich priviedlo k rozhodnutiu, ktoré neskôr obletelo celé Poľsko.

Ako uviedla hovorkyňa: „Kúpili sme jej všetky veci, ktoré mala v košíku.“ Policajti navyše ženu upokojili a odporučili jej obrátiť sa na sociálne služby, ktoré jej môžu v jej stave poskytovať pravidelnú pomoc.

Prípad sa rýchlo dostal na celé oddelenie

Keď sa príbeh dostal medzi ďalších policajtov, rozhodli sa, že žena nezostane sama ani po zásahu. Oslovili sociálnych pracovníkov, aby zistili, aké formy dlhodobej pomoci môže získať. Jurecká k tomu dodala: „Nechceme ju nechať samú. Už teraz vieme, že jej budeme nejaký čas nosiť potraviny, ktoré nám ľudia ponúknu.“

Poľské médium TVN24 pripomenulo aj starší prípad sedemdesiatročného muža z Kołobrzegu, ktorý v obchode zjedol lacný cukrík a odmietol ho zaplatiť. Súd ho napriek minimálnej škode uznal vinným. Práve takéto prípady rozdeľujú spoločnosť na tých, ktorí trvajú na striktnom dodržiavaní zákona, a tých, ktorí upozorňujú na súvislosti, ktoré súdne spisy nezachytia.

