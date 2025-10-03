Seniori, ak poberáte dôchodok poštou, zbystrite pozornosť: Od novembra dôjde k zmene

Martin Cucík
TASR
Poštový poukaz je platný štandardne 30 dní odo dňa výplatného termínu, po tomto termíne bude pre vyplatenie potrebné kontaktovať Sociálnu poisťovňu.

Dôchodcovia, ktorým Sociálna poisťovňa (SP) dôchodok vypláca v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty, budú od novembra 2025 pri preberaní dôchodku u doručovateľov alebo priamo na pošte podpisovať nový doklad – poštový poukaz.

V piatok na to upozornila SP s tým, že pre dôchodcov sa tým nič zásadné nemení. Doteraz podpisovali tzv. kvitančný list.

O tejto zmene bude Slovenská pošta a Sociálna poisťovňa dôchodcov zároveň informovať vopred ešte počas októbra prostredníctvom osobitných letákov, ktoré im doručia ich poštoví doručovatelia alebo budú k dispozícii v pobočkách pošty,“ uviedol hovorca SP Martin Kontúr.

Hotovostná výplata dôchodku je možná naďalej v zásade dvoma spôsobmi, a to doručením dôchodku poštovým doručovateľom na adresu bydliska alebo vyplatením dôchodku priamo na pošte.

Platnosť je 30 dní, po uplynutí dôchodok poputuje späť do Sociálnej poisťovne

Poštový poukaz na výplatu dôchodku je platný štandardne 30 dní odo dňa výplatného termínu. Do tohto času je potrebné si dôchodok prevziať. Po tomto termíne sa dôchodok vráti do Sociálnej poisťovne a na jeho opätovnú výplatu bude potrebné Sociálnu poisťovňu kontaktovať.

Zavedenie výplaty dôchodkov poštovými poukazmi nebude podľa Kontúra napriek tomu pre dôchodcov predstavovať nijakú komplikáciu a v súvislosti s touto zmenou nepocítia negatívny vplyv.

Sociálna poisťovňa vypláca poštou v hotovosti približne 30 percent dôchodkových dávok. Zvyšných 70 percent si poberatelia nechávajú posielať na bankové účty.

