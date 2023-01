Toto je podľa štúdie presný čas, kedy by ste mali piť kávu a z dňa vyťažíte maximum. Nie je to hneď ráno

Vedeli ste, že existuje ideálny čas na pitie kávy, aby ste mali dostatok energie na celý deň? Ak nie, my vám ho veľmi radi prezradíme. The Sun s odvolaním sa na štúdiu maklérskej spoločnosti Brokerage Firm prináša pre niektorých možno až prekvapivé výsledky.

Do spomínaného výskumu sa zapojilo viac ako 2-tisíc ľudí, ktorí pijú bežne kávu. Prieskum okrem iného ukázal aj to, kedy sú ľudia v práci najefektívnejší a naopak, od ktorej hodiny naša efektivita klesá. A práve vtedy je ten správny čas dať si kávu.

Dajte si kávu o 13:27

Najproduktívnejší čas je približne o 10:20 dopoludnia a naopak, pracovné tempo v popoludní už klesá. Kritický čas nastáva o 13:27 a presne vtedy nastáva ideálny čas na šálku kávy.

Ak bojujete v práci s nedostatkom energie, mali by ste vedieť, že tromi najlepšími spôsobmi, ako si ju doplniť, sú práve káva, ale aj šálka čaju alebo prechádzka na čerstvom vzduchu, ak vám to vaše možnosti dovoľujú.

S kofeínom to netreba preháňať

Káva môže byť dobrým pomocníkom, no aj tu platí, že to s ňou netreba preháňať a mali by ste ju piť s mierou. To isté môžeme povedať aj o ďalších kofeínových výrobkoch.

Je totiž známy prípad, pri ktorom muž zomrel kvôli predávkovaniu kofeínom. Len 29-ročný Brit Tom Mansfield prišiel o život po tom, čo sa predávkoval kofeínom. Ako informuje portál Live Science, užil látku, po ktorej mal v tele ekvivalent 200 šálok kávy. Osobný tréner si kúpil 100-gramové balenie práškového suplementu s obsahom kofeínu. Prášok sa pridáva do nápojov. Tom však nesprávne odmeral potrebnú dávku a namiesto odporúčaného užil fatálne množstvo.

Krátko po tom, čo nápoj s práškom vypil, sa chytil za hrudník. Jeho srdce bilo veľmi rýchlo. Následne sa mu okolo úst začala tvoriť pena. Jeho manželka okamžite zavolala záchrannú službu. Aj keď bol Tom rýchlo prevezený do nemocnice, dostal infarkt a na jeho následky skonal. Pitva následne ukázala, že v jeho tele sa nachádzalo 392 miligramov kofeínu na liter krvi.

Po tom, čo človek vypije priemernú šálku kávy, sa v tele na liter krvi nachádzajú 2 až 4 miligramy kofeínu. Práve kvôli tomuto sú suplementy s obsahom kofeínu omnoho nebezpečnejšie, ako kofeínové nápoje, napríklad káva. Už v roku 2015 americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv varoval, že užívať takéto suplementy môže narobiť viac škody ako úžitku.