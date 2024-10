Všetko je napokon inak: Zimné pneumatiky s označením M + S môžete používať, ministerstvo vyvracia nesprávnu informáciu

V posledných dňoch mnohých vodičov zarazila správa o zásadnej zmene, ktorá zakazuje majiteľom vozidiel používať pneumatiky so symbolom M+S ako zimné pneumatiky. Na zverejnené informácie najnovšie zareagovalo aj ministerstvo vnútra, ktoré vysvetlilo celú záležitosť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nedávno sme vás aj my nesprávne informovali o zmene, podľa ktorej nebudú pneumatiky so symbolom M+S povolené už od 1. októbra 2024. Ministerstvo vnútra bolo nútené zareagovať na šíriace sa informácie a upozornilo vodičov, že pri používaní pneumatík sa nič nemení a informácia o zákaze M+S nie je pravdivá.

„Slovenská legislatíva umožňuje vodičom v zimnom období používať pneumatiky na jazdu na snehu označené horským symbolom (horský štít so snehovou vločkou alebo snehová vločka v horskom štíte s tromi vrcholmi) alebo pneumatiky s označením M+S, M.S alebo M&S. (Ide o pneumatiky s vylepšenými trakčnými vlastnosťami v blate alebo čerstvom, či roztopenom snehu),“ vysvetlil rezort vnútra na sociálnej sieti.

„Dôležité je však uviesť, že symbol 3PMSF znamená, že pneumatika bola testovaná a spĺňa určité kritériá pre výkon na snehu. Informuje vodičov, že pneumatiky sú vhodné na zimné podmienky, pričom ich výkon v snehových podmienkach bol overený podľa stanovených štandardov,“ zdôraznilo ministerstvo.

Zákon o cestnej premávke síce neurčuje termín, kedy musí byť vozidlo prezuté, no vodiči by sa mali riadiť podľa vrstvy snehu, ľadu či námrazy, ktorá pretrváva na ceste. V prípade, ak nebudú mať majitelia prezuté pneumatiky v zimnom období, hrozí im v blokovom konaní pokuta 50 eur. Ak by došlo na správne konanie, sankcia sa môže vyšplhať až na 100 eur.