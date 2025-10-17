S najväčším ostrovom na svete sa deje niečo zvláštne: Zmenšil sa a posúva sa o 2 centimetre ročne

Petra Sušaninová
Odborníkom sa podarilo získať nové údaje.

Grónsko, najväčší ostrov sveta, sa zmenšuje a mení svoj tvar. Navyše, posúva sa. Aj keď v súčasnosti ide ročne o ledva badateľné zmeny, v budúcnosti môže byť situácia iná.

Ostrov sa každým rokom mení

Ako informuje web IFL Science, od vrcholu poslednej doby ľadovej pred približne 20 000 rokmi topenie ľadu v Grónsku zmierňuje tlak na pevninskú masu, čo spôsobuje deformáciu tektonickej dosky a aj hlbokého podložia. Následkom toho je ostrov o niečo menší ako v minulosti.

Efekt topenia ale nie je uniformný na celkom ostrove. Niektoré jeho časti sa sťahujú k sebe, iné sa rozpínajú. Navyše, ostrov sa za posledných 20 rokov posúva severozápadným smerom o približne 2 centimetre ročne. „To znamená, že Grónsko sa mierne zmenšuje, ale to sa môže v budúcnosti zmeniť v dôsledku zrýchľujúceho sa topenia, ktoré v súčasnosti pozorujeme,“ uviedol vo vyhlásení Danjal Longfors Berg, hlavný autor štúdie.

Takéto údaje donedávna dostupné neboli

Ostrov má rozlohu 2,1 milióna kilometrov štvorcových a leží na Severoamerickej tektonickej doske. Tieto dosky sú masívne platne zemskej kôry, ktoré sa pomaly pohybujú nad vrstvou horúcej, polotuhej horniny. Tá sa správa skôr ako veľmi hustý sirup než ako pevná látka.

To vysvetľuje, prečo Grónsko mení tvar. Ako sa ľadovce naďalej topia, zmenšuje sa obrovská váha pôsobiaca na masu pod nimi. Tvar podložia sa tak mení v závislosti od toho, aké množstvo ľadu sa roztopilo. Aby vedci mohli tieto pohyby pozorovať, analyzovali údaje z 58 GPS staníc rozmiestnených po vonkajších okrajoch Grónska. Stanice sledovali polohu ostrova, zmeny výšky jeho podložia a deformácie, ku ktorým dochádzalo.

Získané údaje boli následne vložené do modelu, ktorý zohľadňuje dlhodobé geologické pohyby za posledných 26 000 rokov, s presnými GPS meraniami z posledných 20 rokov, informuje štúdia publikovaná prostredníctvom JGR Solid Earth. Ide o novinku, keďže donedávna neboli dostupné merania a presné informácie o tom, ako sa rozloženie a poloha Grónska mení.

