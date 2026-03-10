S Európou sa deje niečo veľmi zlé: Ideme z extrému do extrému, počasie sa v poslednej dobe zbláznilo

Ilustračná foto: PickPik

Roland Brožkovič
TASR
Priemerná teplota na "starom kontinente" klesla medzi tri najchladnejšie za posledných 14 rokov.

Klimatológovia zaznamenali piaty najteplejší február v histórii meraní, kým západnú Európu zasiahli extrémne zrážky a rozsiahle záplavy, uviedol v utorok program monitorovania Zeme Copernicus. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Globálne teploty boli minulý mesiac o 1,49 stupňa Celzia vyššie než v predindustriálnom období z rokov 1850 až 1900, kým rozsiahle využívanie fosílnych palív nespôsobilo klimatické zmeny. Teploty a zrážky v Európe sa však vo februári značne odlišovali. Priemerná teplota na „starom kontinente“ klesla medzi tri najchladnejšie za posledných 14 rokov, keď dosiahla -0,07 °C.

Výrazné teplotné kontrasty

Západná, južná a juhovýchodná Európa však podľa služby Copernicus Climate Change Service zaznamenali nadpriemerné teploty. Chladnejšie podmienky boli v severozápadnom Rusku, pobaltských krajinách, Fínsku a u jeho škandinávskych susedov.

„Vlhké a suché podmienky na celom svetadiele vykazovali výrazný kontrast. Veľká časť západnej a južnej Európy bola vlhšia než priemer, zatiaľ čo zvyšok kontinentu… bol prevažne suchší než priemer,“ uviedla služba Copernicus vo svojej mesačnej správe.
Spojené štáty, severovýchodná Kanada, Blízky východ, Stredná Ázia a východná Antarktída mali pritom teploty vyššie ako priemer.

Ilustračná foto: TASR/Daniel Stehlík

„Extrémne udalosti z februára 2026 zdôrazňujú rastúci vplyv klimatických zmien a naliehavú potrebu globálnych opatrení,“ uviedla Samantha Burgessová, strategická riaditeľka pre klímu v Európskom centre pre strednodobé predpovede počasia, ktoré prevádzkuje program Copernicus. Ako podotkla, „Európa zažila výrazné teplotné kontrasty“.

Klimatická zmena spôsobená človekom zintenzívnila prívalové lejaky, ktoré podľa siete klimatológov World Weather Attribution (WWA) medzi januárom a februárom pripravili o život desiatky ľudí a vyhnali tisíce z ich domovov v Španielsku, Portugalsku a Maroku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko zasiahlo ďalšie zemetrasenie: Otrasy cítili pred pár minútami v okolí tohto mesta

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac