S Európou sa deje niečo veľmi zlé: Ideme z extrému do extrému, počasie sa v poslednej dobe zbláznilo

Klimatológovia zaznamenali piaty najteplejší február v histórii meraní, kým západnú Európu zasiahli extrémne zrážky a rozsiahle záplavy, uviedol v utorok program monitorovania Zeme Copernicus. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Globálne teploty boli minulý mesiac o 1,49 stupňa Celzia vyššie než v predindustriálnom období z rokov 1850 až 1900, kým rozsiahle využívanie fosílnych palív nespôsobilo klimatické zmeny. Teploty a zrážky v Európe sa však vo februári značne odlišovali. Priemerná teplota na „starom kontinente“ klesla medzi tri najchladnejšie za posledných 14 rokov, keď dosiahla -0,07 °C.
Výrazné teplotné kontrasty
Západná, južná a juhovýchodná Európa však podľa služby Copernicus Climate Change Service zaznamenali nadpriemerné teploty. Chladnejšie podmienky boli v severozápadnom Rusku, pobaltských krajinách, Fínsku a u jeho škandinávskych susedov.
„Vlhké a suché podmienky na celom svetadiele vykazovali výrazný kontrast. Veľká časť západnej a južnej Európy bola vlhšia než priemer, zatiaľ čo zvyšok kontinentu… bol prevažne suchší než priemer,“ uviedla služba Copernicus vo svojej mesačnej správe.
Spojené štáty, severovýchodná Kanada, Blízky východ, Stredná Ázia a východná Antarktída mali pritom teploty vyššie ako priemer.
„Extrémne udalosti z februára 2026 zdôrazňujú rastúci vplyv klimatických zmien a naliehavú potrebu globálnych opatrení,“ uviedla Samantha Burgessová, strategická riaditeľka pre klímu v Európskom centre pre strednodobé predpovede počasia, ktoré prevádzkuje program Copernicus. Ako podotkla, „Európa zažila výrazné teplotné kontrasty“.
Klimatická zmena spôsobená človekom zintenzívnila prívalové lejaky, ktoré podľa siete klimatológov World Weather Attribution (WWA) medzi januárom a februárom pripravili o život desiatky ľudí a vyhnali tisíce z ich domovov v Španielsku, Portugalsku a Maroku.
