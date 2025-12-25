Rýchlomer ukazoval 200 kilometrov za hodinu: Auto narazilo do betónovej rúry, 47-ročný vodič nemal šancu prežiť

Foto: Facebook/Odťahová Služba RYBO Havária

Nina Malovcová
TASR
Rýchla jazda mala tragické následky.

Dopravnú nehodu osobného auta na ceste I/64 v Prievidzi neprežila jedna osoba. Jej príčiny polícia vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Počas obhliadky miesta zaistili policajti i rýchlomer z auta, zasekol sa na rýchlosti 200 kilometrov za hodinu.

Informovala o tom vo štvrtok vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. Oznámenie o nehode prijali policajti na tiesňovú linku na Štedrý deň dopoludnia.

Auto vyšlo mimo cesty a narazilo do betónovej rúry

„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania zistili, že 47-ročný vodič viedol svoje osobné auto značky Opel po ceste I/64 v smere od Novák na Prievidzu, pričom z doposiaľ nezistených príčin vyšiel mimo cesty vpravo, kde prešiel cez odvodňovací kanál a prednou časťou vozidla narazil do betónovej odvodňovacej rúry,“ opísala Krajčíková.

Po príchode hliadky na miesto nehody sa vo vozidle podľa nej nachádzala osoba bez známok života. Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy. „Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu z Prievidze začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti tragickej dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnila Krajčíková.

Polícia apeluje na vodičov

Polícia aj v súvislosti s touto tragickou nehodou apeluje na vodičov, že aj keď sa ponáhľajú, majú radšej spomaliť. „Pár minút meškania nikdy nestojí za riskovanie, pri ktorom môžete prísť o to najcennejšie, o svoj život. Myslite na to, že najdôležitejšie je doraziť domov bezpečne,“ vyzvala šoférov Krajčíková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac