Ryanair potvrdil veľké rozhodnutie: Cestujúcich čaká zásadná novinka, na túto vec môžete zabudnúť

Ilustračná foto: Letisko Košice

Nina Malovcová
Ryanair lieta aj z trojice slovenských letísk.

Nízkonákladová spoločnosť Ryanair prichádza s veľkou zmenou, ktorá sa dotkne každého jej pasažiera. Od 3. novembra 2025 už nebude možné použiť papierový palubný lístok. Cestujúci sa k nemu dostanú výhradne v digitálnej podobe prostredníctvom aplikácie.

Ako informoval portál Živé, palubné lístky sa budú po online check-ine automaticky zobrazovať v aplikácii myRyanair. Spoločnosť potvrdila, že už dnes sa týmto spôsobom odbavuje približne 80 % z viac než 200 miliónov cestujúcich ročne, takže úplný prechod na digitál je len prirodzeným pokračovaním trendu.

Zmena sa dotkne aj Slovenska

Ryanair lieta aj z trojice slovenských letísk. Ide o Bratislavu, Košice a Poprad. Prechod na digitálne palubné lístky má mať nielen praktický, ale aj ekologický efekt. Aerolínie odhadujú, že ročne takto ušetria viac než 300 ton papiera.

Foto: Unsplash

Aplikácia myRyanair má cestujúcim priniesť aj väčšie pohodlie. Ponúka rýchle informácie o letoch, aktuálnom stave odbavenia a okamžité upozornenia pri meškaní alebo zmene.

Čo ak nastane problém

Spoločnosť pripúšťa, že v špecifických prípadoch môže byť papierový palubný lístok vydaný aj naďalej. Pôjde napríklad o situácie, keď sa cestujúcemu vybije mobil alebo aplikácia nebude fungovať.

Rozhodnutie Ryanairu zapadá do celosvetového trendu. Digitálne palubné lístky už využívajú viaceré aerolínie.

