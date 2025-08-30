Ryanair potvrdil veľké rozhodnutie: Cestujúcich čaká zásadná novinka, na túto vec môžete zabudnúť

Nízkonákladová spoločnosť Ryanair prichádza s veľkou zmenou, ktorá sa dotkne každého jej pasažiera. Od 3. novembra 2025 už nebude možné použiť papierový palubný lístok. Cestujúci sa k nemu dostanú výhradne v digitálnej podobe prostredníctvom aplikácie.
Ako informoval portál Živé, palubné lístky sa budú po online check-ine automaticky zobrazovať v aplikácii myRyanair. Spoločnosť potvrdila, že už dnes sa týmto spôsobom odbavuje približne 80 % z viac než 200 miliónov cestujúcich ročne, takže úplný prechod na digitál je len prirodzeným pokračovaním trendu.
Zmena sa dotkne aj Slovenska
Ryanair lieta aj z trojice slovenských letísk. Ide o Bratislavu, Košice a Poprad. Prechod na digitálne palubné lístky má mať nielen praktický, ale aj ekologický efekt. Aerolínie odhadujú, že ročne takto ušetria viac než 300 ton papiera.
Aplikácia myRyanair má cestujúcim priniesť aj väčšie pohodlie. Ponúka rýchle informácie o letoch, aktuálnom stave odbavenia a okamžité upozornenia pri meškaní alebo zmene.
Čo ak nastane problém
Spoločnosť pripúšťa, že v špecifických prípadoch môže byť papierový palubný lístok vydaný aj naďalej. Pôjde napríklad o situácie, keď sa cestujúcemu vybije mobil alebo aplikácia nebude fungovať.
Rozhodnutie Ryanairu zapadá do celosvetového trendu. Digitálne palubné lístky už využívajú viaceré aerolínie.
