Rusko zrejme „odpustilo“ Slovensku: Kremeľ je pripravený obnoviť komisiu pre obchodnú spoluprácu

Foto: TASR / AP

Roland Brožkovič
TASR
Uviedla to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí.

Rusko je pripravené obnoviť medzivládnu komisiu pre obchodnú a hospodársku spoluprácu so Slovenskom. Uviedla to vo štvrtok na svojom pravidelnom brífingu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová, píše TASR podľa správy agentúry Interfax.

„Z našej strany jednoznačne vítame ochotu Slovenska rozvíjať obchodnú a hospodársku spoluprácu s Ruskom, najmä prostredníctvom bilaterálnej rusko-slovenskej medzivládnej komisie. Jej činnosť bola po roku 2021 prerušená. Sme pripravení obnoviť spoluprácu v tomto formáte,“ uviedla Zacharovová.

Nový impulz

Podľa jej slov Moskva „predpokladá, že obnovenie činnosti komisie by mohlo dať nový impulz potenciálu rusko-slovenskej obchodnej a hospodárskej spolupráce a v budúcnosti prispieť k zvýšeniu bilaterálneho obchodu a rozšíreniu investičnej a technologickej spolupráce na spravodlivom, nediskriminačnom a vzájomne prospešnom základe“.

„Rusko čaká na vymenovanie slovenského spolupredsedu komisie. Pre pripomenutie, našim je minister vedy a vysokého školstva Valerij Falkov,“ dodala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.

