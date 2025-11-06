Rusko opäť pod paľbou dronov: Vo Volgogradskej oblasti hlásia mŕtveho, vypukol rozsiahly požiar

Pri rozsiahlom dronovom útoku v ruskej Volgogradskej oblasti na juhu krajiny zahynul najmenej jeden človek a v priemyselnej zóne vypukol požiar. Vo štvrtok o tom informoval tamojší gubernátor Andrej Bočarov, píše TASR podľa agentúry AFP.
Ukrajinský útok zasiahol 24-poschodový obytný dom, pričom došlo k poškodeniu balkónov a rozbitiu okien aj na okolitých budovách. Bočarov na sociálnej sieti Telegram oznámil, že pri útoku zahynul 48-ročný civilista. Padajúce úlomky z dronov tiež spôsobili požiar v priemyselnej oblasti, ktorý sa už podarilo uhasiť.
Ukrajina cieli na priemyselné objekty
Volgogradská oblasť je významným priemyselným centrom s rafinériami a závodmi na spracovanie ropy a plynu. Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnila útoky dronmi a raketami na ruské územie, najmä na priemyselné objekty, pripomenula AFP.
Moskva, ktorá v roku 2022 spustila rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, medzitým zintenzívnila letecké údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a železničné siete.
