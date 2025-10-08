Ruské útoky dronov paralyzujú Ukrajinu: Tankery „tieňovej flotily“ slúžia aj na sabotáž a destabilizáciu Európy

Ilustračná foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Rusko pokračuje v ostreľovaní energetickej infraštruktúry Ukrajiny, Zelenskyj upozorňuje na ruské útoky z tankerov.

Terčom útokov ruských dronov sa v noci na stredu v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny stal objekt energetickej infraštruktúry a železničná trať, informovala britská stanica BBC, píše TASR. V dôsledku poškodenia energetického objektu v meste Nižyn zostalo bez elektriny približne 4500 odberateľov.

Neďaleko Nižyna drony zaútočili aj na nákladný vlak a poškodili železničné koľaje v smere do Kyjeva. Vlaková doprava v oblasti bola pozastavená, informovali miestne úrady s odvolaním sa na Ukrajinskú železničnú spoločnosť (Ukrzaliznycia).

Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková v noci na stredu na sociálnej sieti Facebook informovala, že len za posledných 24 hodín ruská armáda podnikla viac ako 26 útokov na energetické zariadenia na Ukrajine. Zorganizovala takisto špeciálny brífing pre diplomatických predstaviteľov zahraničných krajín na Ukrajine, témou boli útoky na energetickú infraštruktúru.

ukrajina-energetika-brifing
Foto: Facebook/Svitlana Grynchuk

Spresnila, že Sumská, Černihivská, Charkovská, Dnepropetrovská, Donecká, Odeská a Poltavská oblasť „sú prakticky každý deň pod nepriateľskou paľbou.“ Vyzvala preto partnerov Ukrajiny, aby pomohli so zariadeniami a vybavením, ktoré by nahradili tie poškodené. Uviedla tiež, že Ukrajina potrebuje predovšetkým ďalšie systémy protivzdušnej obrany a elektronického boja na ochranu svojej kritickej infraštruktúry.

Ruské útoky sa čoraz viac sústreďujú na infraštruktúru a civilné oblasti

Ukrajinská armáda v stredu vo svojej rannej zvodke uviedla, že tieto útoky sú pokračovaním ruskej stratégie útokov na civilné oblasti a infraštruktúru s cieľom vyvíjať tlak na Ukrajinu a zároveň ignorovať výzvy na prímerie.

Najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK opakovane upozornila, že útoky Ruska na energetickú infraštruktúru predstavujú hrozbu pre energetickú sieť Ukrajiny pred zimou. Ide o taktiku, v dôsledku ktorej boli počas doterajších vojnových zím na Ukrajine bez elektriny státisíce ľudí.

Regionálne úrady v stredu informovali, že pri ruských útokoch na Ukrajine bolo za posledných 24 hodín zabitých najmenej päť civilistov a ďalších 37 ich bolo zranených vrátane štvorročného dievčatka.

Zelenskyj tvrdí, že Rusko využíva tankery na sabotážne akcie

Šéf zahraničnej rozviedky podľa Zelenského podrobne informoval o tom, ako Rusi využívajú tankery zo svojej takzvanej „tieňovej flotily“ – nielen na financovanie vojny, ale aj na sabotážne akcie a rôzne pokusy o destabilizáciu Európy. Jedným z nedávnych príkladov sú útoky dronov, ktoré boli spustené priamo z týchto lodí.

Šírime všetky informácie, ktoré máme, so svojimi partnermi, a je mimoriadne dôležité, aby na to reagovali konkrétnymi krokmi voči Rusku,“ uviedol. „Na všetkých úrovniach pracujeme na tom, aby sa to stalo realitou. Nasledovať budú ďalšie rokovania, oficiálne aj neverejné. Presviedčame partnerov, aby nestrácali odhodlanie. Rusi musia pochopiť, že žiadna z ich deštruktívnych a podlých aktivít nezostane bez odozvy zo strany sveta,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z pokojnej výpravy sa stal boj o prežitie: V Tibete prebiehala jedna z najväčších záchranných…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac