Ruské útoky dronov paralyzujú Ukrajinu: Tankery „tieňovej flotily“ slúžia aj na sabotáž a destabilizáciu Európy

Terčom útokov ruských dronov sa v noci na stredu v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny stal objekt energetickej infraštruktúry a železničná trať, informovala britská stanica BBC, píše TASR. V dôsledku poškodenia energetického objektu v meste Nižyn zostalo bez elektriny približne 4500 odberateľov.
Neďaleko Nižyna drony zaútočili aj na nákladný vlak a poškodili železničné koľaje v smere do Kyjeva. Vlaková doprava v oblasti bola pozastavená, informovali miestne úrady s odvolaním sa na Ukrajinskú železničnú spoločnosť (Ukrzaliznycia).
Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková v noci na stredu na sociálnej sieti Facebook informovala, že len za posledných 24 hodín ruská armáda podnikla viac ako 26 útokov na energetické zariadenia na Ukrajine. Zorganizovala takisto špeciálny brífing pre diplomatických predstaviteľov zahraničných krajín na Ukrajine, témou boli útoky na energetickú infraštruktúru.
Spresnila, že Sumská, Černihivská, Charkovská, Dnepropetrovská, Donecká, Odeská a Poltavská oblasť „sú prakticky každý deň pod nepriateľskou paľbou.“ Vyzvala preto partnerov Ukrajiny, aby pomohli so zariadeniami a vybavením, ktoré by nahradili tie poškodené. Uviedla tiež, že Ukrajina potrebuje predovšetkým ďalšie systémy protivzdušnej obrany a elektronického boja na ochranu svojej kritickej infraštruktúry.
Ruské útoky sa čoraz viac sústreďujú na infraštruktúru a civilné oblasti
Ukrajinská armáda v stredu vo svojej rannej zvodke uviedla, že tieto útoky sú pokračovaním ruskej stratégie útokov na civilné oblasti a infraštruktúru s cieľom vyvíjať tlak na Ukrajinu a zároveň ignorovať výzvy na prímerie.
Najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK opakovane upozornila, že útoky Ruska na energetickú infraštruktúru predstavujú hrozbu pre energetickú sieť Ukrajiny pred zimou. Ide o taktiku, v dôsledku ktorej boli počas doterajších vojnových zím na Ukrajine bez elektriny státisíce ľudí.
Regionálne úrady v stredu informovali, že pri ruských útokoch na Ukrajine bolo za posledných 24 hodín zabitých najmenej päť civilistov a ďalších 37 ich bolo zranených vrátane štvorročného dievčatka.
Zelenskyj tvrdí, že Rusko využíva tankery na sabotážne akcie
Šéf zahraničnej rozviedky podľa Zelenského podrobne informoval o tom, ako Rusi využívajú tankery zo svojej takzvanej „tieňovej flotily“ – nielen na financovanie vojny, ale aj na sabotážne akcie a rôzne pokusy o destabilizáciu Európy. Jedným z nedávnych príkladov sú útoky dronov, ktoré boli spustené priamo z týchto lodí.
The Head of Foreign Intelligence reported in detail on how the Russians are utilizing tankers of their “shadow fleet” – not only to finance the war, but also for sabotage and various destabilization attempts in Europe. Recent launches of drones from tankers are one such example.… pic.twitter.com/B09UQo9EZK
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2025
„Šírime všetky informácie, ktoré máme, so svojimi partnermi, a je mimoriadne dôležité, aby na to reagovali konkrétnymi krokmi voči Rusku,“ uviedol. „Na všetkých úrovniach pracujeme na tom, aby sa to stalo realitou. Nasledovať budú ďalšie rokovania, oficiálne aj neverejné. Presviedčame partnerov, aby nestrácali odhodlanie. Rusi musia pochopiť, že žiadna z ich deštruktívnych a podlých aktivít nezostane bez odozvy zo strany sveta,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti.
