Z pokojnej výpravy sa stal boj o prežitie: V Tibete prebiehala jedna z najväčších záchranných akcií roka, trvala celé dni

Všetci turisti, ktorí v dôsledku náhlej zmeny počasia zostali uväznení v snehu na tibetskej strane Mount Everestu, sú v bezpečí. Spolu s nimi záchranári dostali do bezpečia aj horských vodcov a pastierov jakov. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v stredu informovala agentúra Reuters.
Reuters v tejto súvislosti konštatoval, že pod východnou steny Mount Everestu sa tak skončila jedna z najväčších pátracích a záchranných operácií v regióne.
Stovky ľudí uviazli v údolí Kharta
V údolí Kharta, ktoré leží v nadmorskej výške okolo 4200 metrov, uviazli cez víkend stovky ľudí po tom, čo región zasiahla nezvyčajne silná snehová búrka. Prvých približne 350 turistov dopravili záchranári do bezpečia v nedeľu, zostávajúcich približne 200 turistov v utorok.
Hundreds of hikers rescued from Mount Everest after severe snowstormhttps://t.co/wDdWASIPZm
— Pamela Falk Correspondent United Nations (@PamelaFalk) October 8, 2025
Celkovo bolo evakuovaných 580 turistov spolu s viac ako 300 sprievodcami, pastiermi jakov a ďalším podporným personálom, informovala v utorok večer čínska tlačová agentúra Sin-chua.
Oblasť je pre verejnosť uzavretá
Snehová búrka zmarila aj plány horolezcov, ktorí chceli zdolať 8188 metrov vysoký vrch Čo Oju na hraniciach Číny s Nepálom. Počas uplynulých ôsmich dní bol v spomínanom horskom regióne množstvo návštevníkov, ktorí využili osem dní voľna súvisiaceho so štátnym sviatkom v Číne.
🚨🇨🇳 900 HIKERS RESCUED AFTER MASSIVE MOUNT EVEREST BLIZZARD
Roughly 900 hikers, guides, and staff trapped by a violent snowstorm on the Chinese side of Mount Everest have been rescued, according to state media.
The blizzard hit Saturday night, cutting off campsites at 16,000… https://t.co/zU4YqRV1eN pic.twitter.com/6sbhGPMYFI
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 8, 2025
Od soboty je však celá oblasť – vrátane údolí Kharta a Rongšar, ako aj Čo Oju – pre verejnosť uzavretá. Silné sneženie cez víkend zmarilo plány aj stovkám turistov v iných častiach západnej Číny vrátane Sin-ťiangu, Čching-chai a Kan-su. Najmenej jeden z nich podľahol kombinácii podchladenia a akútnej výškovej choroby.
