Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine. Hovoril aj o zastavení útokov, má však podmienku

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák Vojna na Ukrajine
Rusko je pripravené zvážiť zaistenie bezpečnosti, ak sa na Ukrajine budú konať voľby.

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že Rusko je pripravené zvážiť zaistenie bezpečnosti, ak sa na Ukrajine budú konať voľby – napríklad tým, že by sa v deň volieb zdržalo útokov v ukrajinskom tyle. Zopakoval, že bez volieb sa ukrajinská vláda nemôže stať legitímnou. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Ruský vodca zároveň zdôraznil potrebu vyriešiť problém miliónov ukrajinských občanov s právom voliť, ktorí majú trvalý pobyt v Ruskej federácii.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko pripravuje útok na tri krajiny oveľa skôr: Podľa Budanova plánujú inváziu na Európsku úniu na rok 2027
2.
Zeman prehovoril: Rusko je agresor a malo by za to zaplatiť. Konflikt s NATO by zreteľne prehralo
3.
Ruské jednotky odvliekli viac než 50 obyvateľov ukrajinskej dediny. Najstaršia žena mala 89 rokov
Zobraziť všetky články (1519)

„Ak sa voľby uskutočnia, máme právo požadovať, aby tí, ktorí ich organizujú, udelili Ukrajincom, ktorí v súčasnosti žijú v Rusku, právo voliť v Ruskej federácii,“ poznamenal Putin. Poukázal pritom na fakt, že na ruskom území hraničiacom s Ukrajinou sa prezidentské i komunálne voľby konali aj napriek vojne.

Pre ilustráciu opísal incident v Ruskom okupovanej Doneckej ľudovej republike, keď sa pod paľbu dostali ľudia čakajúci v rade pred volebnou miestnosťou. Podľa Putina sa ľudia schovali do pivníc a keď „ostreľovanie prestalo, vyšli von, opäť sa postavili do radu a hlasovali“. Dodal tiež, že Rusko nepožadovalo, aby niekto zaistil bezpečnosť tohto hlasovania.

Otázky od občanov

Putin naznačil, že ak sú pohnútky ukrajinskej strany vo veci volieb poctivé, mohla by postupovať ako Rusko. „Ak chcú voľby využiť výlučne na zastavenie ofenzívy ruskej armády, potom je to nesprávna voľba,“ dodal prezident.

Uviedol tiež, že ukrajinská vláda sa musí konečne stať legitímnou. „A bez volieb je to nemožné,“ doplnil Putin.

Tieto Putinove výroky zazneli v rámci tradičnej výročnej tlačovej konferencie a maratónu odpovedí na otázky občanov. Tento telemost trval tento rok štyri a pol hodiny, pričom Putin odpovedal na otázky 42 novinárov vrátane niekoľkých zahraničných a asi 30 otázok od občanov z rôznych regiónov.

Foto: SITA/AP

Nepovažujú sa za zodpovedných

Od novinára americkej televízie NBC dostal otázku, či by sa považoval za zodpovedného za smrť Ukrajincov a Rusov, ak by odmietol mierovú dohodu o Ukrajine. „Nepovažujeme sa za zodpovedných za úmrtia, pretože my sme vojnu nezačali,“ vyhlásil Putin.

Podľa jeho slov sa vojnový konflikt z pohľadu Moskvy začal po udalostiach na Ukrajine v roku 2014. Putin ich označil za „protiústavný ozbrojený prevrat“ a uviedol, že následne „predáci kyjevského režimu začali bojové operácie proti vlastným občanom na juhovýchode krajiny“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Putin mal koncoročný prejav: EÚ prirovnal k zlodejom, ruské jednotky vraj úspešne postupujú. Do konca…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac