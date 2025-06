Romantický návrat na miesto, kde sa všetko začalo: Andrea Verešová oslávila so svojím manželom výnimočnú chvíľu

Keď sa dvaja ľudia držia za ruky aj po rokoch s rovnakou nehou ako kedysi, nie je to náhoda. Je to rozhodnutie – znova a znova sa pre seba navzájom vybrať.

Ako napísala na svojom Instagrame modelka Andrea Verešová, ani po dvoch desaťročiach sa v ich vzťahu s manželom Danielom Volopichom nič nezmenilo, okrem toho, že ich láska ešte viac zosilnela. Fotka z Maurícia pri západe slnka pôsobí ako romantický filmový záver. V ich prípade je to však pokračovanie príbehu, ktorý sa nikdy neprerušil.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Andrea Verešová Official (@andreaveresovaofficial)

Rovnaká iskra aj po rokoch

Osláviť 18 rokov manželstva a 20 rokov spoločnej lásky nie je len pekné jubileum, ale dôkaz, že aj v dnešnom svete to ide. Andrea k tomu napísala: „Čas letí. Rýchlo, vášnivo, niekedy bláznivo… Ale láska? Tá zostáva. Stále sa na seba pozeráme s úsmevom, stále sa vieme rozosmiať, stále nás to spolu baví. Stále držíme volant jeden druhému. A stále milujeme tie západy slnka, ako ten prvý.“ Nie sú to veľké gestá, ktoré držia vzťah pohromade, ale každodenné rozhodnutie milovať a rešpektovať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Andrea Verešová Official (@andreaveresovaofficial)

Vybrala by si ho znova