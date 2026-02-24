ROLSED.sk – najstarší špecializovaný e-shop so spotrebným materiálom pre Streetfood, Kaviarne a Vinárov

Roky zabezpečujeme spoľahlivé dodávky pre streetfood prevádzky, kaviarne, cukrárne, vinárne aj vinárov.V gastronómii rozhoduje stabilita. Bez obalov, pohárov, krabíc a hygienického materiálu prevádzka jednoducho nefunguje. Preto prinášame komplexné riešenie – široký sortiment skladom, rýchle dodanie a veľkoobchodné ceny.
Pre Streetfood prevádzky
Pevné jednorazové obaly, boxy na burgre a hranolky, krabice na pizzu, plastové poháre a slamky – riešenia, ktoré vydržia transport, teplo aj vysokú obrátku zákazníkov.
Pre Kaviarne a cukrárne
Papierové poháre na kávu, viečka, servítky, prestieranie, krabice na zákusky a papierové tašky – materiál, ktorý podporuje profesionálny imidž prevádzky.
Pre Vinárne a vinárov
Kartónové obaly na víno, darčekové balenia, transportné boxy a baliaci materiál – bezpečné aj reprezentatívne riešenia.
Prečo ROLSED?
✔ Najstarší špecializovaný e-shop v segmente
✔ Stabilný partner pre gastro
✔ Veľkoobchodné ceny
✔ Rýchle dodanie
✔ Kompletný sortiment na jednom mieste
ROLSED.sk je dlhodobý partner pre váš biznis.
Nahlásiť chybu v článku