Rokovanie o odvolaní Ráža môže zatriasť koalíciou: Matovičovo hnutie tvrdí, že Šutaj Eštok len „tára do vetra“

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
O konci Ráža vo funkcii v minulosti hovorili aj predstavitelia Hlasu.

Pri plánovanom odvolávaní ministra dopravy Jozefa Ráža bude mať predseda Hlasu, SD Matúš Šutaj Eštok podľa Hnutia Slovensko možnosť dokázať, či je chlap alebo len tára do vetra. O konci Ráža vo funkcii v minulosti hovorili aj predstavitelia Hlasu.

Šutaj Eštok hovoril, že keď Fico odvolá vicepremiéra Kmeca, musí ísť dole aj minister dopravy Ráž. Zajtra je jeho odvolávanie v parlamente, no už dnes je každému jasné, že ten Šutaj Eštok mal silné reči, a keď príde na lámanie chleba, tak bude tichučko,“ povedal Július Jakab z Hnutia Slovensko.

Odvolávanie z eurovýboru

Parlament má rokovať aj o odvolaní Jána Ferenčáka z predsedníckej stoličky eurovýboru. „Ak bude toto hlasovanie, budeme hlasovať za. Poslanec Ferenčák hlasoval za všetky tie najobludnejšie veci, ktoré sa udiali v parlamente, vrátane znižovania trestov za korupciu, amnestie pre zločincov, a necítil pritom ani štipku svedomia. Až teraz, keď ide o jeho funkciu predsedu výboru, sa tu hádže o zem,“ pripomenul Július Jakab.

Pozícia poslanca Ferenčáka

Poslanec parlamentu Ján Ferenčák (Hlas, SD) avizoval, že kým sa nerozhodne o jeho predsedníctve vo výbore pre európske záležitosti, nebude sa prezentovať pri hlasovaniach v parlamente. Koalícia by tak disponovala hlasmi 78 poslancov.

Ferenčák je v súčasnosti predsedom Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti. Jeho domovská strana Hlas, SD ale navrhuje jeho odvolanie, na pozícii by ho mal nahradiť Peter Kmec, ktorý sa do parlamentu vracia po tom, ako bol nedávno odvolaný z pozície podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nezabudnite sa pozrieť do schránky: Už o pár dní vám môže prísť dôležitý doklad. Platiť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac