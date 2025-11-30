Rokovanie o odvolaní Ráža môže zatriasť koalíciou: Matovičovo hnutie tvrdí, že Šutaj Eštok len „tára do vetra“

Pri plánovanom odvolávaní ministra dopravy Jozefa Ráža bude mať predseda Hlasu, SD Matúš Šutaj Eštok podľa Hnutia Slovensko možnosť dokázať, či je chlap alebo len tára do vetra. O konci Ráža vo funkcii v minulosti hovorili aj predstavitelia Hlasu.
„Šutaj Eštok hovoril, že keď Fico odvolá vicepremiéra Kmeca, musí ísť dole aj minister dopravy Ráž. Zajtra je jeho odvolávanie v parlamente, no už dnes je každému jasné, že ten Šutaj Eštok mal silné reči, a keď príde na lámanie chleba, tak bude tichučko,“ povedal Július Jakab z Hnutia Slovensko.
Odvolávanie z eurovýboru
Parlament má rokovať aj o odvolaní Jána Ferenčáka z predsedníckej stoličky eurovýboru. „Ak bude toto hlasovanie, budeme hlasovať za. Poslanec Ferenčák hlasoval za všetky tie najobludnejšie veci, ktoré sa udiali v parlamente, vrátane znižovania trestov za korupciu, amnestie pre zločincov, a necítil pritom ani štipku svedomia. Až teraz, keď ide o jeho funkciu predsedu výboru, sa tu hádže o zem,“ pripomenul Július Jakab.
Pozícia poslanca Ferenčáka
Poslanec parlamentu Ján Ferenčák (Hlas, SD) avizoval, že kým sa nerozhodne o jeho predsedníctve vo výbore pre európske záležitosti, nebude sa prezentovať pri hlasovaniach v parlamente. Koalícia by tak disponovala hlasmi 78 poslancov.
Ferenčák je v súčasnosti predsedom Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti. Jeho domovská strana Hlas, SD ale navrhuje jeho odvolanie, na pozícii by ho mal nahradiť Peter Kmec, ktorý sa do parlamentu vracia po tom, ako bol nedávno odvolaný z pozície podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
