Rok 2025 dostane hrozivý prívlastok: Do histórie sa zapíše pre desivú vec, vedci sú znepokojení

Rok 2025 bude patriť medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané, vyplýva zo správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) o stave globálnej klímy zverejnenej vo štvrtok. Podľa WMO tak tento rok uzavrie viac ako desaťročie bezprecedentného tepla, píše TASR na základe agentúry AFP a Reuters.
„Alarmujúca séria výnimočných teplôt pokračovala aj v roku 2025, ktorý bude pravdepodobne druhým alebo tretím najteplejším rokom v histórii,“ uviedla WMO v správe na samite hláv štátov pred budúcotýždňovou Konferenciou zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP30) v Brazílii.
Rekordné hodnoty
Organizácia tiež varovala, že koncentrácie skleníkových plynov dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti bude svet ešte teplejší. Tieto udalosti spolu „jasne ukazujú, že v najbližších rokoch bude prakticky nemožné obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia bez dočasného prekročenia tohto cieľa“, uviedla vo vyhlásení generálna tajomníčka WMO Celeste Saulová. Podľa Reuters vedci potvrdili, že svet prekročí túto hodnotu okolo roku 2030.
V Parížskej dohode z roku 2015 sa štáty zaviazali obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 až dva stupne Celzia v porovnaní s obdobím spred priemyselnej revolúcie. Saulová zdôraznila, že hoci je situácia zlá, „veda rovnako jasne ukazuje, že je stále úplne možné a nevyhnutné znížiť teploty späť na 1,5 stupňa Celzia do konca storočia“.
Generálny tajomník OSN António Guterres na štvrtkovom samite ostro kritizoval krajiny za to, že nedokázali obmedziť otepľovanie na túto úroveň, a označil to za „morálne zlyhanie a smrteľnú nedbanlivosť“. „Príliš veľa spoločností dosahuje rekordné zisky z devastácie klímy, pričom vynakladajú miliardy na lobing, klamanie verejnosti a bránenie pokroku,“ povedal Guterres vo svojom prejave.
„Príliš veľa lídrov zostáva zajatcami týchto zakorenených záujmov,“ vyhlásil generálny tajomník a dodal, že krajiny majú dve možnosti. „Môžeme sa rozhodnúť viesť – alebo byť vedení do záhuby,“ uviedol Guterres.
