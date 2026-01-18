Rodina odišla žiť do slnečnej krajiny a nič neľutuje: Žijú vo vile s bazénom, syn chodí na súkromnú školu

Muž menom Luca Tagliaferro je Talian, ktorý sa v roku 2011 presťahoval do Spojeného kráľovstva, aby si tam vytvoril „lepší“ život.

Po štúdiu na britskej univerzite si v Spojenom kráľovstve vybudoval kariéru ako SEO konzultant a usadil sa s manželkou a so synom v univerzitnom meste Portsmouth. Po dvanástich rokoch sa však jeho postoj zmenil. Jedného dňa podal výpoveď, predal dom a presťahoval sa s rodinou späť do Talianska. Podľa jeho slov išlo o „najlepšie rozhodnutie v jeho živote“.

V júli 2023 začali s rodinou nový život v blízkosti talianskeho mesta Lecce v juhovýchodnom regióne Apúlia, píše MailOnline.

Máme vilu s bazénom a so záhradou o výmere 2 000 m²

Luca priznal, že k radikálnemu kroku ho dotlačila nespokojnosť so životom v Spojenom kráľovstve. Bodom zlomu bola kríza životných nákladov.

„Úrokové sadzby hypoték sa zdvojnásobili, poplatky za súkromné školy stúpli na 20-tisíc libier (zhruba 23-tisíc eur) ročne a môj všeobecný lekár si googlil príznaky ochorenia,“ opísal nelichotivo život na ostrovoch. „Taliansko síce nie je dokonalé, no pozitíva prevážili všetky negatíva,“ dodal.

Pri sťahovaní predali svoju pôvodnú nehnuteľnosť a získané prostriedky investovali do kúpy talianskej vily v regióne, ktorý je prezývaný „Florencia juhu“.

„V Portsmouthe sme za trojizbový dom zaplatili 385-tisíc libier (približne 445-tisíc eur). V Lecce sú náklady polovičné,“ povedal Luca. „Žijeme osem kilometrov od centra mesta a máme malú vilu s bazénom a so záhradou o výmere 2 000 m². Náklady na rekonštrukciu a výstavbu sú tiež oproti Spojenému kráľovstvu polovičné.“

Taliansko láka na teplo a skutočný život“

