Rodina odišla žiť do slnečnej krajiny a nič neľutuje: Žijú vo vile s bazénom, syn chodí na súkromnú školu

Po štúdiu na britskej univerzite si v Spojenom kráľovstve vybudoval kariéru ako SEO konzultant a usadil sa s manželkou a so synom v univerzitnom meste Portsmouth. Po dvanástich rokoch sa však jeho postoj zmenil. Jedného dňa podal výpoveď, predal dom a presťahoval sa s rodinou späť do Talianska. Podľa jeho slov išlo o „najlepšie rozhodnutie v jeho živote“.
V júli 2023 začali s rodinou nový život v blízkosti talianskeho mesta Lecce v juhovýchodnom regióne Apúlia, píše MailOnline.
Máme vilu s bazénom a so záhradou o výmere 2 000 m²
Luca priznal, že k radikálnemu kroku ho dotlačila nespokojnosť so životom v Spojenom kráľovstve. Bodom zlomu bola kríza životných nákladov.
„Úrokové sadzby hypoték sa zdvojnásobili, poplatky za súkromné školy stúpli na 20-tisíc libier (zhruba 23-tisíc eur) ročne a môj všeobecný lekár si googlil príznaky ochorenia,“ opísal nelichotivo život na ostrovoch. „Taliansko síce nie je dokonalé, no pozitíva prevážili všetky negatíva,“ dodal.
Pri sťahovaní predali svoju pôvodnú nehnuteľnosť a získané prostriedky investovali do kúpy talianskej vily v regióne, ktorý je prezývaný „Florencia juhu“.
„V Portsmouthe sme za trojizbový dom zaplatili 385-tisíc libier (približne 445-tisíc eur). V Lecce sú náklady polovičné,“ povedal Luca. „Žijeme osem kilometrov od centra mesta a máme malú vilu s bazénom a so záhradou o výmere 2 000 m². Náklady na rekonštrukciu a výstavbu sú tiež oproti Spojenému kráľovstvu polovičné.“
Nahlásiť chybu v článku