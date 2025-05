Riaditeľ IĽP Weisenbacher: Zmena ústavy by sa dotkla aj cirkvi, KDH by malo zvážiť svoju podporu

Novelizáciou Ústavy SR by prestali platiť Vatikánske zmluvy a SR by nemusela financovať cirkev ani uznávať výhradu vo svedomí. Upozornil na to Inštitút ľudských práv (IĽP) s tým, že to vyplýva z právnej analýzy. IĽP upozornil, že podľa právnikov organizácie bude mať novela ďalekosiahle následky aj pre Rímskokatolícku cirkev.

„Doteraz jej vzťah so štátom a financovanie ošetrovali takzvané Vatikánske zmluvy, teda zmluvy medzi SR a Svätou stolicou,“ vysvetlil IĽP s tým, že prijatím novely Ústavy SR tak, ako je navrhovaná, by tieto zmluvy už neboli pre SR záväzné. Vláda by tak nemusela financovať cirkev či podporovať cirkevné školy, vyučovanie náboženstva ani uznávať výhrady vo svedomí, napríklad u lekárov – katolíkov.

Zmena sa týka aj medzinárodných zmlúv

„Predkladaná novelizácia Ústavy SR mení článok 7, odsek 2, ktorý hovorí o tom, že medzinárodné zmluvy majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Koalícia tam navrhuje vložiť formuláciu: to neplatí, ak sú tieto právne záväzné akty v rozpore s touto ústavou. Primárne sa to spomedzi medzinárodných zmlúv, ktoré boli ratifikované SR, týka zmluvy medzi SR a Svätou stolicou, nakoľko tá je jasne v rozpore s článkom 1 Prvej hlavy, ktorý hovorí, že SR sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo,“ vysvetlila právnička IĽP Katarína Klimentová, podľa ktorej to bude v praxi znamenať, že vláda môže tieto zmluvy čiastočne alebo úplne ignorovať, prípadne jednostranne vypovedať bez náhrady a bude to konformné.

Kritika aj upozornenie pre KDH

Riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher podotkol, že sa čuduje poslancom Kresťanskodemokratického hnutia, že uvažujú o podpore novely. „Ich elektorát by im takéto dôsledky určite neodpustil. Samozrejme, je nepravdepodobné, že súčasná vláda by sa k tomu odhodlala, no keď budú vo vláde liberálne strany, môžu to pokojne urobiť a ani cirkev, ani Vatikán s tým nič nezmôžu, lebo Ústava SR bude hovoriť jasne,“ doplnil Weisenbacher s tým, že, paradoxne, vidia na novele aj pozitíva.

Ako priblížil, v súčasnosti niektoré ženy, najmä v odľahlých regiónoch, čelia nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, nakoľko mnoho gynekológov si uplatňuje výhradu vo svedomí a odmieta vykonávať interrupcie. „Po zmene Ústavy SR si už právo na výhradu vo svedomí personál vo verejnom zdravotníctve nebude môcť uplatňovať,“ uzavrel riaditeľ IĽP.