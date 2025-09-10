Rezort vnútra chce s nezodpovednými šoférmi zatočiť: Na STK sa bude kontrolovať táto vec, sprísnia sa aj pokuty

Ilustračná foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Tomáš Mako
Rezort vnútra pripravil nový zákon v oblasti PZP.

Ministerstvo vnútra pripravilo nový návrh zákona, ktorý by sprísnil pravidlá v prípade povinného poisťovania áut. Nezodpovedných šoférov chce prinútiť k poisteniu prostredníctvom technickej a emisnej kontroly vozidla. Po novom by dlhodobé odmietanie poistenia vozidla mohlo viesť až k vyradeniu z evidencie.

Šoféri, ktorí odmietajú povinnosť mať uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP), by v prípade schválenia od roku 2026 čelili prísnejším pravidlám. Ako upozornil denník Pravda, pripravovaný návrh novely zákona počíta s prísnejšími sankciami pre šoférov, ktorí PZP nemajú uzavreté.

Súčasné zdĺhavé správne konania by nahradili rýchlejšie rozkazné konania. Majitelia áut budú zároveň pravidelne dostávať upozornenia na nezaplatenú poistku. V opačnom prípade môžu riskovať pevne stanovenú pokutu.

Skontrolujú vás aj na technickej kontrole

Novinkou tiež je, že sa platnosť PZP bude kontrolovať aj na technickej kontrole vozidla. V prípade dlhodobého nesplnenia povinnosti by podľa nového zákona mohlo byť auto vyradené z evidencie. Súčasťou je tiež pripravované čistenie databázy vozidiel, pričom tie, ktoré nie sú poistené viac ako dva roky, budú z evidencie natrvalo vyradené.

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívniť systém povinného zmluvného poistenia a zaviesť systém na zníženie počtu nepoistených vozidiel z povinného zmluvného poistenia v cestnej premávke Slovenskej republiky,“ dodáva rezort vnútra.

Nový zákon by mal tiež priniesť vyšší výber pokút a motivovať tak majiteľov áut, aby si PZP uzatvorili.

