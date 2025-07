Rezort Šutaja Eštoka dostal pokutu: Nezákonne prevelili vyšetrovateľa Petra Juhása, upozornila na to Holečková

Ministerstvo vnútra dostalo od Úradu na ochranu oznamovateľov ďalšiu pokutu v hodnote 6 000 eur za to, že nezákonne prevelili vyšetrovateľa Petra Juhása z Úradu inšpekčnej služby na okres. Upozornila na to pozičná poslankyňa Martina Holečková (SaS). Pripomenula pritom, že Peter Juhás bol elitný vyšetrovateľ, ktorý vyšetroval prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny a Kušnírovej, a bol to práve Juhás, ktorý dokázal tento prípad objasniť a dostať páchateľov a objednávateľov vraždy pred súd.

„Takto však v praxi vyzerá pomsta (ministra vnútra Matúša) Šutaja Eštoka a (riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Branislava) Zuriana voči elitným policajtom a je im úplne jedno, že pritom porušujú zákon. Cieľ je jasný. Policajtov, ktorí vyšetrovali korupčníkov a mafiánov je potrebné sa zbaviť za každú cenu. A nezáleží na tom, koľko nás to všetkých bude stáť,“ vyhlásila Holečková.

Rezort pokutu uhradil

Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti potvrdilo, že uhradilo pokutu vo výške 6 000 eur na základe rozhodnutí Úradu na ochranu oznamovateľov, z ktorých mu táto povinnosť vyplynula. „Voči predmetným rozhodnutiam však MV SR podalo správnu žalobu na správnom súde, keďže sa s pokutou nestotožňuje,“ zdôraznil rezort.

Úrad na ochranu oznamovateľov uložil rezortu vnútra ešte minulý rok pokutu 90-tisíc eur. Dôvodom podľa úradu bolo, že ministerstvo postavilo príslušníkov bývalej Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu ako chránených oznamovateľov mimo službu bez predchádzajúceho súhlasu tohto úradu. Policajti získali štatút chránených oznamovateľov na základe rozhodnutia prokurátorov, ktorí dozorovali kauzu Rozuzlenie.