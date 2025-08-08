Rezort obrany povedal, na čo potrebuje nakúpiť kondómy: Vysvetľuje, že ide o bežnú prax, neodpustil si reakciu na Remišovú

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky objednalo 1000 kusov prezervatívov v hodnote 1.990 eur s DPH v dvoch grafických prevedeniach. Je to na prezentáciu/regrutáciu do OS SR na festivale Lovestream, ktorý navštevujú najmä mladí ľudia.
Rozdávanie kondómov v armádach členských štátov NATO je pritom úplne bežnou praxou – nielen ako nástroj zdravotnej prevencie, ale aj ako propagačný či edukačný predmet. V mnohých krajinách sa kondómy rozdávajú vojakom, ale aj verejnosti počas náborových či informačných podujatí.
Kondómy sú súčasťou zdravotnej výbavy aj propagačných materiálov
V súčasnosti ich vo väčšine armád NATO nájdeme ako súčasť zdravotnej výbavy, príručiek pre misie a propagačných materiálov. Je to zaužívané vo vyspelých krajinách ako Spojené štáty americké, Nemecko, Kanada, Francúzsko, Spojené kráľovstvo či Nemecko.
Dokonca ich nakupuje OSN do mierových misií po celom svete. Je zaujímavé, že žiadnym politikom, ani v západných krajinách, ktorých slovenská opozícia často dáva príkladom, podobné nákupy, v omnoho väčšom objeme, neprekážajú.
