Režim medveďov je popletený, uložili sa na zimný spánok: Človek narúša ich ekosystém, populácia tým trpí

Silné mrazy v Bieszczadoch na hranici so Slovenskom ukončili zimnú aktivitu tamojších medveďov. Podľa Regionálneho riaditeľstva štátnych lesov v Krosne sa zvieratá v uplynulých dňoch uložili na zimný spánok, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Lesníci odhadujú, že v oblasti poľských Bieszczad, ktoré sú na slovenskej strane známe ako Poloniny, žije približne 300 medveďov, z čoho asi desatina sa pravidelne objavuje v blízkosti ľudských sídel. V prvých januárových dňoch sa viaceré jedince pohybovali pri domoch, no po výraznom ochladení ustúpili do brlohov.
Podľa odborníkov medvede v Poľsku nehibernujú celú zimu, len driemu, keďže v horských oblastiach často dochádza k odmäkom a prerušeniam chladného obdobia. V čase trvalých mrazov a hrubej snehovej pokrývky sa však ich aktivita výrazne obmedzuje.
Hlavne nenechávať zvyšky jedla
Lesníci v regióne sa snažia minimalizovať kontakt človeka so šelmami. Vytvorili špecializovaný tím pre prevenciu, ktorý odporúča dočasné obmedzenia vstupu do lesa počas zimného pokoja, odstránenie odpadkových košov z turistických miest a zmenu režimu hospodárenia v územiach s výskytom medveďov.
Regionálne riaditeľstvo vyzvalo obyvateľov aj návštevníkov, aby v lesoch nezanechávali zvyšky jedla. Tie môžu zvieratá prilákať k obydliam a zvyšovať riziko stretov, ktoré sú však podľa lesníkov zatiaľ ojedinelé.
