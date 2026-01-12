Režim medveďov je popletený, uložili sa na zimný spánok: Človek narúša ich ekosystém, populácia tým trpí

Ilustračná foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
TASR
Medvede šli opäť spať.

Silné mrazy v Bieszczadoch na hranici so Slovenskom ukončili zimnú aktivitu tamojších medveďov. Podľa Regionálneho riaditeľstva štátnych lesov v Krosne sa zvieratá v uplynulých dňoch uložili na zimný spánok, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Lesníci odhadujú, že v oblasti poľských Bieszczad, ktoré sú na slovenskej strane známe ako Poloniny, žije približne 300 medveďov, z čoho asi desatina sa pravidelne objavuje v blízkosti ľudských sídel. V prvých januárových dňoch sa viaceré jedince pohybovali pri domoch, no po výraznom ochladení ustúpili do brlohov.

Podľa odborníkov medvede v Poľsku nehibernujú celú zimu, len driemu, keďže v horských oblastiach často dochádza k odmäkom a prerušeniam chladného obdobia. V čase trvalých mrazov a hrubej snehovej pokrývky sa však ich aktivita výrazne obmedzuje.

Hlavne nenechávať zvyšky jedla

Lesníci v regióne sa snažia minimalizovať kontakt človeka so šelmami. Vytvorili špecializovaný tím pre prevenciu, ktorý odporúča dočasné obmedzenia vstupu do lesa počas zimného pokoja, odstránenie odpadkových košov z turistických miest a zmenu režimu hospodárenia v územiach s výskytom medveďov.

Regionálne riaditeľstvo vyzvalo obyvateľov aj návštevníkov, aby v lesoch nezanechávali zvyšky jedla. Tie môžu zvieratá prilákať k obydliam a zvyšovať riziko stretov, ktoré sú však podľa lesníkov zatiaľ ojedinelé.

