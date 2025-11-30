Referendum bolo neúspešné: Európska krajina odmietla zdaňovanie superbohatých aj povinnú občiansku službu

Švajčiarski voliči v nedeľňajšom referende jasne odmietli nahradenie súčasnej mužskej vojenskej služby povinnou občianskou službou, ktorá by s týkala aj žien. Zamietli aj návrh na zdaňovanie „superbohatých“ ľudí s cieľom financovania klimatických opatrení. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Oficiálne výsledky ukázali, že viac ako polovica kantónov Švajčiarska odmietla iniciatívu občianskej služby. Hoci sčítanie v niektorých oblastiach stále prebieha, návrh neuspel, pretože na prijatie potrebuje väčšinu hlasov voličov, no tiež súhlas vo väčšine kantónov.
Daň mala byť použitá na riešenie klimatickej krízy
Voliči tiež veľkou väčšinou hlasov odmietli návrh na novú 50-percentnú daň na individuálne dary alebo dedičstvá, ktoré prevyšujú 50 miliónov švajčiarskych frankov (takmer 53,6 milióna eur). Podľa predkladateľov by výnosy boli použité na riešenie dôsledkov klimatickej zmeny a splnenie ambícií krajiny mať nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050.
Zástancovia povinnosti každého švajčiarskeho občana bez ohľadu na pohlavie slúžiť v armáde alebo v civilnej oblasti tvrdili, že by posilnila spoločenskú súdržnosť. Zvýšil by sa podľa nich počet pracovníkov v oblastiach ako ochrana životného prostredia, potravinová bezpečnosť či starostlivosť o seniorov.
Oponenti iniciatívy popreli, že by zvýšila rovnosť. Švajčiarska vláda uviedla, že by zvýšila „záťaž pre mnohé ženy, ktoré teraz už robia veľkú časť neplatenej práce spojenej s výchovou a starostlivosťou o deti a príbuzných, ako aj domácimi prácami“. Parlament argumentoval vysokými nákladmi a obavami, že odchod mladých ľudí z pracovného trhu by poškodil ekonomiku.
Vláda vyzvala aj na odmietnutie návrhu novej dane s tým, že by mohla podnietiť najbohatších ľudí k odchodu z krajiny. Navrhovatelia z mládežníckej organizácie Sociálnodemokratickej strany Švajčiarska odhadli, že by sa týkala 2500 domácností a priniesla ročne šesť miliárd švajčiarskych frankov (6,4 miliardy eur).
Nahlásiť chybu v článku