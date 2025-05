Rana pre vaše peňaženky: Od júla si niektorí za elektrinu priplatia. Ak chcete nižšiu sumu, pozrite sa, čo treba robiť

Niektoré domácnosti môžu od júla tohto roku zaplatiť za elektrinu viac. Stačí, ak si neurobia poriadok vo svojich ističoch. Ako znova upozorňuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), od 1. júla tohto roka bude platiť nová optimalizácia ističov.

Ak má teda domácnosť predimenzovaný istič a nepožiada distribučnú spoločnosť o jeho výmenu, môže jej prísť faktúra za elektrinu s vyššou sumou. ÚRSO už minulý rok nariadil distribučným spoločnostiam, aby dôsledne informovali odberateľov o potrebe úpravy predimenzovaných ističov a poskytovali im odbornú pomoc.

Distribučné spoločnosti pomáhajú, čas sa kráti

„Ako regulačný úrad odporúčame odberateľom, aby dali na rady distribučných spoločností a upravili si hodnotu ističa podľa reálnych potrieb. Distribučné spoločnosti im poskytnú potrebné informácie a odborné poradenstvo. Čas je do konca júna,“ informoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Regulačný úrad podľa neho dohliadne na to, aby prípadné nové cenníky distribučných spoločností priniesli spotrebiteľom skôr úsporu, pretože platí, že čím je hodnota ističa nižšia, tým je nižšia aj platba. ÚRSO zdôrazňuje, že od 01. júla nepôjde o nový poplatok za istič, ale o upravený model doteraz platného výpočtu fixnej zložky ceny elektriny, ktorý odráža reálnu rezervovanú kapacitu v sieti.

Cieľom je spravodlivejší systém

Nový spôsob výpočtu zohľadňuje aj ampérovú hodnotu ističa, aby boli náklady na distribúciu elektriny rozdelené spravodlivo. „Cieľom je zabezpečiť spravodlivý systém, v ktorom každý odberateľ platí primerane a reálne podľa kapacity, ktorú skutočne využíva,“ podotkol Holjenčík. K zmenám pri ističoch prichádza najmä preto, aby sa uvoľnila nevyužívaná kapacita vedení. Znížia sa tak náklady na budovanie nových elektrických vedení.

Nižšia hodnota ističa znamená aj nižšie poplatky za distribúciu elektriny. Nová optimalizácia predimenzovaných ističov sa týka všetkých troch distribučných spoločností (ZSD, SSD, VSD). Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš, od júla tohto roku pre domácnosti v sadzbe D5, D6, D7 a D8 sa zavádzajú platby za prístup do sústavy podľa ampérickej hodnoty hlavného ističa.

Menej zbytočne obsadenej kapacity, viac priestoru pre nové domy

Distribučka tak chce zaviesť spravodlivejší prístup pri účtovaní týchto poplatkov. „Naším cieľom je, aby sme dosiahli uvoľnenie kapacity v distribučnej sústave. Keď je kapacity nedostatok, treba ju zabezpečiť novými investičnými akciami do vedení alebo transformovní, čo si vyžaduje nielen nemalé prostriedky, ale aj množstvo času. Optimalizácia ističov tak môže pomôcť napríklad k okamžitej možnosti pripojiť niekoľko nových rodinných domov. V opačnom prípade by museli tieto domy čakať na rozvoj siete, čo môže trvať aj niekoľko rokov. Naša spoločnosť vie tento čas a prostriedky využiť napríklad na rýchlejšie vyriešenie poruchového vedenia a podobne,“ vysvetlil Gejdoš.

Cieľom distribučky je implementovať princíp väčšej adresnosti poplatkov, teda aby odberateľ platil za kapacitu, ktorú na svojom odbernom mieste reálne využíva a potrebuje.

„Pre lepšie pochopenie. Predstavte si odberateľa A, ktorý má hlavný istič s hodnotou 3×25 A a odberateľ B má 3×50 A. Odberateľ B blokuje v distribučnej sústave vyšší výkon ako odberateľ A. Je logické, že odberateľ B by mal platiť viac. V súčasnosti je však systém nastavený tak, že hoci majú obaja inú hodnotu hlavného ističa, a tak iné nároky od distribučnej sústavy, platia rovnako, čo považujeme za diskriminačné,“ uviedol Gejdoš.

Každý si môže prepočítať, koľko ušetrí

Analogicky to možno prirovnať k požičovni áut. Ak si domácnosť požičia malé auto, tak pri požičaní nákladného auta nebude platiť rovnako, ale viac. „A to je aj zmysel zavedenia poplatku za istič pri spomínaných sadzbách,“ podotkol Gejdoš. Domácnosti by si tak mali do júla tohto roku zvážiť, či potrebujú aktuálnu hodnotu hlavného ističa alebo nie. Ak nie, aby si jeho hodnotu znížili, čím sa uvoľní kapacita v sústave pre iných odberateľov.

Ak však niekto potrebuje vyššiu hodnotu hlavného ističa, tak je podľa energetikov spravodlivé, aby zaň platil viac. „Ešte pre upresnenie, táto zmena neprinesie našej spoločnosti žiadne dodatočné výnosy,“ zdôraznil Gejdoš. Platba za hlavný istič je nastavená tak, že v prípade odberateľov, ktorí ho majú nastavený štandardne pre tento typ sadzby, bude dosah zanedbateľný. Stredoslovenskí energetici evidujú asi 6 800 odberných miest, ktorých výška hlavného ističa je vyššia ako je štandard.

Môže sa to oplatiť

Je to však menej ako 1 % všetkých odberných miest spomedzi domácností pripojených do distribučnej sústavy SSD, a ktoré boli krížovo dotované ostatnými odberateľmi. Istič sa tak oplatí vymeniť odberateľovi, ktorý aktuálnu hodnotu hlavného ističa nedokáže v maximálne možnej miere využiť.

„Toto však my nedokážeme posúdiť. Je to na samotnom odberateľovi, aby zvážil, aké zariadenia využíva alebo plánuje využívať. Už teraz je možné nabíjať elektromobily aj pri ističoch 3×25 A, takže určite nie je potrebné mať hlavný istič 3×50 A pre nabíjanie elektromobilu,“ dodal Gejdoš.

Hodnota ističa je uvedená na samotnom hlavnom ističi. Ten je majetkom odberateľa a je opatrený plombou SSD. V spolupráci s kvalifikovaným elektrikárom alebo revíznym technikom môže odberateľ posúdiť aká hodnota ističa je, vzhľadom na jeho súčasné a budúce odbery, potrebná a či ju môže znížiť.

Ofenzíva prišla po rokoch mlčania

„Výšku úspory v platbe za prístup od 01. 07. 2025 pri znížení hodnoty hlavného ističa si vie každý odberateľ prepočítať aj na našej webovej kalkulačke,“ podotkol Gejdoš. Pomocnú ruku podávajú všetky tri distribučné spoločnosti. Už raz domácnosti totiž pred „ističovou aférou“ stáli.

Vtedy ju na poslednú chvíľu ukončil roztrhaním faktúr premiér Robert Fico. Bolo to v januári 2017. ÚRSO pod politickým tlakom vrátil fixné a variabilné poplatky za elektrinu a plyn na úroveň roku 2016. Ističová aféra nakoniec „zlomila krk“ aj vtedajšiemu predsedovi ÚRSO Jozefovi Holejnčíkovi.

Ten následne po „trhaní faktúr“ vraj z vlastnej vôle zo svojej funkcie odstúpil. Po zhruba šiestich rokoch sa Jozef Holjenčík do funkcie šéfa regulačného úradu vrátil. Hneď po štvrtom nástupe Roberta Fica do kresla premiéra. Možno aj preto nechce poučený staronový šéf regulačného úradu nechať nič na náhodu a ÚRSO pod jeho terajším vedením odštartovalo ofenzívnu informačnú kampaň k predimenzovaným ističom.