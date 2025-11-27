Rada prokurátorov tvrdo kritizuje návrh zákona o zrušení ÚOO. Upozorňuje na vážne právne deficity

Rada prokurátorov vyjadrila nesúhlas s návrhom zákona z dielne koalície, ktorým sa má zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO).
Píše o tom Denník N. Rada upozornila, že návrh zákona môže byť v rozpore s európskou smernicou v súvislosti so znižovanou úrovňou ochrany oznamovateľov. Smernica tiež vyžaduje aj to, aby bol úrad funkčne nezávislý. Návrh zákona, s ktorým prišla koalícia, ho však podriaďuje výkonnej moci.
„Upozorňujeme na vážne právne deficity, ktoré ohrozujú princípy právneho štátu, záväzky Slovenskej republiky voči EÚ a bezpečnosť osôb, ktoré v dobrej viere oznámili protispoločenskú činnosť,“ vyjadrila sa rada vo svojom stanovisku.
Na skrátené legislatívne konanie nie sú splnené podmienky
Rada skritizovala aj to, že návrh smeruje k tomu, aby ochrana oznamovateľov zanikla alebo bola prehodnotená podľa nových a prísnejších kritérií. „Takýto postup je v právnom štáte neakceptovateľný,“ uviedla rada v stanovisku. Zmena „pravidiel počas hry“ podľa nich podkopáva dôveru občanov v inštitúcie a stabilitu právneho poriadku.
Prokurátori upozornili aj na to, že zúžením definície oznamovateľa budú títo ľudia vystavení riziku šikany a iného postihu od zamestnávateľa či dokonca až straty práce. „Neistota ohľadom trvania a rozsahu ochranu bude mať silný odstrašujúci účinok na potenciálnych budúcich oznamovateľov. To povedie k zníženiu odhaľovania trestnej činnosti, čo je v príkrom rozpore s verejným záujmom na potieraní kriminality a s úlohou prokuratúry ako orgánu ochrany práva,“ dodala.
Rada prokurátorov skritizovala aj skrátené legislatívne konanie, na ktoré podľa nich neboli splnené podmienky.
Pripomína, že takéto konanie je inštitút, ktorý je vyhradený pre mimoriadne okolnosti, kedy hrozí porušenie základných ľudských práv, bezpečnosti štátu či značné hospodárske škody. Predkladateľ návrhu však podľa rady ani jednu z týchto hrozieb nepreukázal.
