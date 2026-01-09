Putin sa hnevá: Použil Orešnikov ako odplatu za útok na jeho rezidenciu. Video zachytilo úder na krajinu

Reorofoto: Instagram/united24.media

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruské sily udreli balistickou raketou.

Ruské ministerstvo obrany v piatok ráno potvrdilo, že v reakcii na údajný ukrajinský útok na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina zaútočilo na ciele na Ukrajine mimo iné aj balistickou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska).

TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a TASS. „Ruské ozbrojené sily podnikli masívny útok s použitím vysoko presných pozemných a námorných zbraní dlhého doletu vrátane mobilného pozemného raketového systému stredného doletu Orešnik,“ vyhlásilo ruské ministerstvo obrany s tým, že „ciele útoku boli dosiahnuté“.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko v noci tvrdo udrelo: Západ Ukrajiny zasiahol raketový útok, armáda preveruje použitie Orešnika
2.
Putin varuje Európu: Zahraničné jednotky na Ukrajine budú legitímny vojenský cieľ. Vyslať ich chcú dve krajiny
3.
Masívne nálety z Ruska: Tisíce ľudí ostali bez elektriny, mrazy sú brutálne. Ukrajina ničí zásoby ropy
Zobraziť všetky články (1551)

Cieľom mali byť drony aj energetická infraštruktúra

„Cieľmi boli zariadenia na výrobu dronov použitých pri teroristickom útoku (na Putinovu rezidenciu), ako aj energetická infraštruktúra podporujúca prevádzku ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu,“ dodal rezort.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa UNITED24Media (@united24.media)

Ruské sily v noci na piatok podnikli útok na Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny a zasiahli tam kritickú infraštruktúru, uviedli nadránom oblastný gubernátor Maksym Kozyckyj a starosta mesta Ľvov Andrij Sadovyj. Hovorca ukrajinskej armády podľa britskej stanice BBC povedal, že Rusko podniklo útok na Ľvovskú oblasť pravdepodobne z Kapustinho Jaru v Astrachanskej oblasti, kde bol podľa predchádzajúcich informácií umiestnený systém na odpaľovanie rakiet Orešnik.

Foto: SITA/AP

Vystrelenie tejto rakety v piatok ráno potvrdil ruský rezort obrany. Ruská armáda Orešnik naostro prvýkrát použila s nebojovými hlavicami 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Situácia v USA sa naďalej vyhrocuje: Federálni agenti podľa polície postrelili ďalších ľudí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac