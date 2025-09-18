Európa sa pripravuje na Rusko a postaví „múr proti dronom“: Slovensko sa tomu zrejme nevyhne, takto by to mohlo vyzerať

Ilustračná foto: Unsplash/TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
EÚ povzbudila svoje členské štáty, aby využili úniové fondy a spoločne zakúpili nové obranné systémy.

Členské krajiny NATO na východnom krídle dostanú takmer 100 miliárd eur na pôžičky súvisiace s obranou. Pôjde o prostriedky z celkovej sumy 150 miliárd eur získaných zo spoločného programu EÚ SAFE (Security Action for Europe). Brusel chce takto urýchliť výstavbu „múru proti dronom“ založeného na technológii, ktorá bola overená v boji na Ukrajine. Informoval o tom v stredu denník The Financial Times, píše TASR.

Reakcia na nedávne narušenie vzdušného priestoru Poľska a Rumunska ruskými dronmi podľa FT ukázala, že NATO sa spolieha na drahé technológie, ako sú napríklad stíhačky vybavené raketami, a to aj pri ničení relatívne lacných bezpilotných lietadiel. Spojenecké sily navyše zostrelili iba niekoľko z približne 19 dronov, ktoré prenikli do Poľska.

Operácia Eastern Sentry

V snahe vyplniť túto medzeru v kapacitách NATO povzbudila EÚ svoje členské štáty, aby využili úniové fondy a spoločne zakúpili nové obranné systémy, ktoré sa osvedčili na Ukrajine. Kým tak spravia, NATO spustilo operáciu Eastern Sentry s cieľom posilniť ochranu východného krídla NATO, do ktorej sú zapojené stíhačky, lode a prieskumné systémy rozmiestnené od Fínska po Bulharsko.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave o stave Únie niekoľko hodín po incidente v Poľsku oznámila, že poskytne šesť miliárd eur a uzavrie s Ukrajinou spojenectvo v oblasti bezpilotných lietadiel, aby „premenila ukrajinskú vynaliezavosť na výhodu na bojisku a na spoločnú priemyselnú výrobu“. Okrem toho vyhlásila, že Európa by mala na svojich východných hraniciach vybudovať „múr proti dronom“.

Foto: TASR/AP

Poľsko, pobaltské štáty a Fínsko – členské štáty EÚ susediace s Ruskom – už avizovali plány na posilnenie svojich hraníc. Predstavitelia ale varujú, že tento prístup bude účinný len vtedy, ak bude jednotný a založený na spoločných a plne integrovaných technológiách.

„Obranyschopnosť Európy je príliš roztrieštená, ale práve v tejto oblasti je potrebné výrazne posilniť koordináciu. Nemôže sa stať, že jeden štát v prvej línii bude robiť jednu vec na svojich hraniciach a iný bude robiť niečo iné. Rusko jednoducho prispôsobí svoj prístup našim slabým miestam,“ citoval britský denník jedného európskeho úradníka.

Ukrajina je priekopníkom

Hovorca eurokomisie Thomas Regnier v utorok povedal, že pôžičky v rámci programu SAFE „pomôžu“ iniciatíve na zneškodňovanie dronov, ak „členské štáty chcú mať spoločný prístup k ochrane EÚ“.

Ukrajina od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 podľa FT inovovala obranu svojho vzdušného priestoru. Zatiaľ čo sa spolieha na západných partnerov, pokiaľ ide o systémy protivzdušnej obrany na zostreľovanie rakiet, je priekopníkom v oblasti nákladovo efektívnych spôsobov boja proti ruským útočným dronom.

Ukrajinské technologické spoločnosti v snahe vysporiadať sa s tým, že štandardný radar nie je schopný zaznamenať malé, nízko letiace útočné drony Šáhid, vyvinuli celonárodný systém akustických senzorov, ktoré ich dokážu identifikovať podľa zvukovej stopy. Tieto informácie sa potom odovzdávajú stovkám mobilných tímov vybavených protilietadlovými delami a ťažkými guľometmi, ktoré ich majú zostreľovať.

