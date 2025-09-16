Ďalšia európska krajina sa pripravuje na najhoršie: Svoje hranice posilňuje najväčším obranným opevnením posledných rokov

Do konca roka 2027 plánujú estónske ozbrojené sily vyhĺbiť na juhovýchodnej hranici Estónska 40 kilometrov protitankových priekop, ktoré budú súčasťou rozšíreného opevnenia Baltskej obrannej línie. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy verejnoprávneho telerozhlasu ERR.
„Keďže v severovýchodnom Estónsku už máme dobrú prírodnú prekážku v podobe rieky Narva a na východe Čudsko-pskovské jazero, na juhovýchode plánujeme na zastavenie nepriateľa vybudovať 40 kilometrov protitankových priekop. Teda pozdĺž celého úseku hranice, kde je to potrebné,“ povedal v relácii Aktuaalne kaamera (Aktuálna kamera) podplukovník Ainar Afanasjev z generálneho štábu Estónskych ozbrojených síl (EDF).
Miesta, kde sa priekopy nebudú hĺbiť a plánované bunkre
Priekopy sa nebudú hĺbiť tam, kde sú močaristé úseky. V rámci projektu sa tiež postaví takmer 600 bunkrov, dodal Afanasjev. Baltská obranná línia je plánovaná spoločná obranná línia Estónska, Lotyšska a Litvy pozdĺž ich hraníc s Ruskom a Bieloruskom. Jej vybudovanie bolo oznámené 19. januára 2024 na spoločnom stretnutí ministrov obrany týchto troch krajín v Rige.
Výstavba línie sa v Estónsku začala v júni 2025. V juhovýchodnom Estónsku sa pôvodne počítalo s kratším úsekom protitankových priekop, ako aj vybudovaním 28 bunkrov a desiatich skladovacích priestorov do roku 2025.
Lokalizácia a charakteristika terénu
Veľká časť výstavby sa sústreďuje v oblastiach, kde hranica prechádza husto zalesnenou krajinou. Celkovým cieľom je zdržať nepriateľské sily a získať čas na reakciu v prípade ich vpádu, pričom návrh projektu bol ovplyvnený poznatkami z konfliktu na Ukrajine.
