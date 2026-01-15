Putin: Medzinárodná situácia sa zhoršila a svet sa stáva nebezpečnejším. Rusko si bude naďalej presadzovať svoje

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Ruský prezident vyzval na začatie diskusií o ruských návrhoch.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok uviedol, že medzinárodná situácia sa zhoršila a svet sa stáva nebezpečnejším. K udalostiam vo Venezuele a Iráne sa však nevyjadril, píše TASR na základe správy agentúry Reuters

„Situácia na medzinárodnej scéne sa neustále zhoršuje – nemyslím si, že by s tým niekto nesúhlasil. Dlhotrvajúce konflikty sa vyostrujú a objavujú sa nové vážne ohniská napätia,“ vyhlásil Putin počas odovzdávania poverovacích listín novým veľvyslancom „Počujeme monológ tých, ktorí z práva moci považujú za prípustné diktovať si svoju vôľu, poučovať ostatných a vydávať rozkazy. Rusko je úprimne oddané ideálom multipolárneho sveta,“ pokračoval ruský prezident.

Nová bezpečnostná architektúra v Európe

Putin následne vyzval na začatie diskusií o ruských návrhoch na podobu novej bezpečnostnej architektúry v Európe. „Dúfame, že uznanie tejto potreby príde skôr či neskôr. Dovtedy bude Rusko naďalej dôsledne presadzovať svoje ciele,“ dodal. Podľa tlačového oddelenia Kremľa a agentúry TASS mal Putin prijať poverovacie listy aj od nového veľvyslanca Slovenskej republiky v Rusku Petra Priputena, ten sa však na slávnostnej ceremónii nezúčastnil.

Ruský prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Českej republiky, Francúzska, Nórska, Portugalska, Rakúska, Slovinska, Švajčiarska, Švédska a Talianska. Český diplomat Daniel Koštoval je prvým ambasádorom ČR v Moskve od decembra 2022. Pred odchodom do Moskvy vlani v máji povedal, že v súčasnosti je potrebné aj napriek protichodným názorom s Rusmi hovoriť, upozornila stanica CNN Prima News.

„Odchádzam do Moskvy s cieľom hájiť české záujmy – s pokorou, ale aj nasadením,“ vyhlásil Koštoval na brífingu pre novinárov. „Mojou úlohou je politiku (Ruska) čo najlepšie pochopiť a preniesť do ČR tak, aby sa naša vláda mohla rozhodovať na základe faktov a reálnej situácie,“ pokračoval.

„Som pripravený na diplomatický dialóg s ruskými partnermi. Aj keď vieme, že sa v mnohých veciach nezhodneme, verím, že na oboch stranách je záujem rozprávať sa a zdieľať argumenty. Len cez dialóg sa môžeme – nielen ako ČR, ale aj v rámci medzinárodného spoločenstva – dobrať k nejakému rozumnému riešeniu konfliktných situácií,“ citovala ho CNN Prima News.

 

