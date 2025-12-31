Putin mal novoročný príhovor: Zazneli „nečakané“ veci o Ukrajine, dnešný deň je preňho symbolický

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Putin verí vo víťazstvo.

Rusko podľa prezidenta Vladimira Putina verí, že vo vojne proti Ukrajine zvíťazí. Putin to vyhlásil v stredu v novoročnom prejave, v ktorom sa popri miliónoch Rusov obrátil aj na ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine. Odvysielali ho v deň, keď sa Putin pred 26 rokmi dostal k moci. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Ruská invázia na Ukrajinu trvá už bezmála štyri roky. V súčasnosti má Rusko pod kontrolou takmer pätinu ukrajinského územia vrátane Krymského polostrova, ktorý nezákonne anektovalo v roku 2014. Moskva si nárokuje celý Donbas, ktorý tvoria Donecká a Luhanská oblasť, ako aj Záporožskú a Chersonskú oblasť vrátane tých častí, ktoré dosiaľ nedobyla.

Vojenský konflikt si od 24. februára 2022 vyžiadal aj obrovské ľudské obete, uviedla agentúra AFP s tým, že počet obetí na životoch na oboch stranách sa podľa nej odhaduje na desiatky, ba dokonca stovky tisíc. Ako údaj sa často uvádza aj milión obetí, čo však zahŕňa aj zranených, ktorých je väčšina.

Rozšírenie nárazníkovej zóny

Blahoželám všetkým našim vojakom a veliteľom k blížiacemu sa Novému roku! Veríme vo vás a v naše víťazstvo!“ vyhlásil Putin v prejave z Kremľa, ktorý odvysielali na Kamčatke a Čukotke, kde už odbila polnoc.

Ruský prezident v pondelok nariadil armáde, aby pokračovala v ťažení s cieľom získať úplnú kontrolu nad Záporožskou oblasťou. Okrem toho prikázal v budúcom roku rozšíriť nárazníkovú zónu v Sumskej a Charkovskej oblasti na Ukrajine.

Novoročný prejav hlavy štátu nadväzuje na tradíciu započatú sovietskym vodcom Leonidom Brežnevom. V Rusku je neodmysliteľnou súčasťou sviatkov a sledujú ho milióny ľudí. Vysiela sa v štátnej televízii tesne pred polnocou vo všetkých 11 časových pásmach Ruska.

Pre Putina je 31. december symbolickým aj preto, že sa presne v tento deň v roku 1999 stal prezidentom Ruska po odstúpení Borisa Jeľcina.

