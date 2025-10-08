Prvý prieskum po hlasovaní o ústave: Smer sa prepadol, PS rastie. Takýto dosah to malo na preferencie KDH

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Nový volebný model priniesol prekvapenie.

Najnovší volebný model poriadne zamiešal poradie politických strán. Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, najviac voličov by podporilo Progresívne Slovensko, ktoré by získalo 24,8 % hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 17,9 %, tretia by bola Republika s 11,8 % podporou.

Tá naďalej posilňuje svoju pozíciu pred Hlasom-SD, ktorý by v súčasnosti získal 8,3 %. Vyplýva to z prieskumu agentúry  NMS Market Research Slovakia, ktorá dáta zbierala od 1. do 5. októbra 2025 online na vzorke 1002 respondentov.

PS posilňuje, Smer oslabuje, Republika rastie

Smer-SD medzimesačne stratil približne dve percentá, zatiaľ čo Republika si pripísala rovnaký nárast. Progresívne Slovensko si polepšilo o takmer 3 %.

Foto: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko

„Konsolidácia je pre vládnu koalíciu drahá aj politicky. Smer-SD dostalo napriek (čiastočne úspešnej) snahe o prekrytie prijatia konsolidačného balíčka vo voličskej podpore pod hranicu 18 % a celú vládnu koalíciu dokonca na úroveň 28,2 %, čo je takmer totožná hodnota ako bol zisk najsilnejšej vládnej strany Smer-SD vo voľbách 2016,“ vysvetlil Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia.

Pretlak strán na hranici zvoliteľnosti

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj Hnutie Slovensko (6,4 %), SaS (5,9 %), KDH (5,4 %) a Demokrati (5,2 %). Tesne pod hranicou zvoliteľnosti by zostala Maďarská aliancia, Sme rodina a SNS.

Ako by vyzeral parlament

Prepočet na poslanecké mandáty by vyzeral takto: PS 44 mandátov, Smer-SD 31, Republika 21, Hlas-SD 15, Slovensko 11, SaS 10, KDH 9, Demokrati 9. Vládu by mohla zostaviť koalícia PS, SaS, KDH, Demokratov a Hnutia Slovensko, ktorá by mala 83 kresiel, teda tesnú väčšinu.

Podpora súčasnej vládnej koalície sa pohybuje na úrovni 28,2 %, čo je podľa analytikov signál, že voličom prekáža konsolidačný balíček aj vnútorné napätie medzi partnermi. Naopak, opozičné strany posilňujú a Republika sa dostáva na svoje doteraz najvyššie čísla. Slovenská politická scéna sa tak opäť mení a októbrový prieskum ukazuje, že nálady voličov sa dokážu rýchlo zmeniť aj v priebehu niekoľkých týždňov.

