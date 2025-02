Prvé náznaky jari na obzore: Cez víkend to vypukne, nastupujú slnečné dni, teploty vyskočia aj na 15 stupňov

Dnes nás čaká nielen posledný pracovný deň tohto týždňa, ale aj posledný deň februára, čím sa zároveň uzatvára aj meteorologická zima. Tá sa ešte vo štvrtok pripomenula snehovými zrážkami, no dnes už svoju silu vo veľkom nepredvedie.

Vo štvrtok priniesol zvlnený studený front na Slovensko početné zrážky, ktoré na viacerých miestach spôsobili komplikácie na cestách. Tento front však počas dnešného dňa ustúpi ďalej na východ. Medzitým sa v chladnejšom vzduchu z Nemecka presúva nad Poľsko výšková tlaková níž, ktorá ovplyvní aj naše počasie.

Ako uvádza iMeteo, záver mesiaca bude sprevádzať premenlivá, miestami ešte veľká oblačnosť. Na východe sa očakávajú početnejšie prehánky, inde sa zrážky objavia len ojedinele. Sneženie bude prítomné od stredných polôh, no v ranných hodinách sa môžu snehové vločky vyskytovať aj v nižších oblastiach, najmä na severe.

Dnes bude príjemne

Celkové množstvo zrážok by nemalo presiahnuť 6 mm, pričom od stredných polôh môže napadnúť do 5 cm snehu. Ranné hodiny môžu byť na niektorých miestach sprevádzané hmlou, čo môže znížiť viditeľnosť na cestách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre dnešok aj výstrahy prvého stupňa pred hmlou a to na skoro celom území Slovenska.

Denné maximá dnes vystúpia na hodnoty medzi +7 °C až +12 °C, pričom v chladnejších oblastiach, ako sú Orava, Liptov či Horný Spiš, sa teploty budú pohybovať okolo +5 °C. Vietor bude prevažne slabý, na západe a v oblasti Hontu môže severozápadný vietor dosahovať rýchlosť 3 až 7 m/s.

Pred nami sú slnečné dni a oteplenie

Prvý marcový deň znamená začiatok meteorologickej jari a počasie bude tomuto obdobiu zodpovedať. Zrážky postupne ustanú a teploty sa budú zvyšovať. Počas víkendu sa budú pohybovať okolo +10 °C, no v priebehu budúceho týždňa sa môžeme dočkať hodnôt blížiacich sa k +15 °C.

V sobotu môžeme očakávať podľa predpovedí SHMÚ premenlivú oblačnosť, pričom vo východnej polovici územia bude miestami až veľká oblačnosť. Na severe a východe sa môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky alebo dážď, od stredných polôh aj sneženie. Ranné hodiny môžu byť sprevádzané hmlou, najmä v údoliach.

Nočné teploty sa budú pohybovať od 1 do -4 °C, v údoliach môže klesnúť až na -9 °C. Cez deň sa oteplí na 6 až 11 °C, pričom na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie, okolo 4 °C. Vietor bude prevažne slabý, miestami severný s rýchlosťou do 6 m/s (20 km/h).

V nedeľu bude menej oblačnosti

V nedeľu sa tlaková výš udrží, čo prinesie menšiu oblačnosť, miestami však môže byť zväčšená. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky, pričom na severe ich bude viac a budú prevažne snehové. Nočné teploty sa budú pohybovať od 1 do -4 °C, v dolinách a kotlinách môže opäť klesnúť až na -9 °C.

Denné teploty vystúpia na 5 až 10 °C, na severe sa môžu pohybovať len medzi 1 až 5 °C. Vietor bude väčšinou slabý, na východe však môže dosiahnuť rýchlosť 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).Podľa predpovede môžeme očakávať typické prechodné počasie medzi zimou a jarou, pričom v nížinách sa už budú teploty pohybovať na príjemných jarných hodnotách, zatiaľ čo horské oblasti si ešte užijú zimnú atmosféru.