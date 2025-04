Prudko sa oteplí, môžete oslavovať: Bude slnečno a nad 25 stupňov. Zo zimy ideme zrejme rovno do leta

Po chladných dňoch sa Slovensko opäť dostane do teplejšieho objatia. Už počas víkendu pocítime citeľné zmeny a na začiatku budúceho týždňa by sa teploty mohli vyšplhať až k letným hodnotám. Prichádza vlna príjemne teplého, slnečného počasia, ktoré si mnohí z nás po nevľúdnom období určite radi vychutnajú.

Podľa informácií portálu iMeteo sa v najbližších dňoch začne do našej oblasti nasúvať veľmi teplý vzduch, ktorý môže vyhnať teploty nad +20 °C, pričom nie je vylúčené, že miestami zaznamenáme až +25 °C. Očakáva sa tak skokové oteplenie, ktoré bude kontrastom k nedávnym mrazom a snehovým prehánkam.

Zima udrela naposledy

Ešte počas noci zo štvrtka na piatok sme mohli na východnom Slovensku pocítiť posledný náznak zimy. Severné prúdenie prinieslo zrážky, ktoré v Prešovskom kraji a na krajnom východe mohli priniesť aj snehové vločky. V nižších polohách to však bude skôr o daždi než o snežení. Dobrou správou je, že počas piatkového dňa zrážky ustúpia a od juhu sa začne presadzovať výrazne teplejší vzduch.

Fúkať bude silný vietor

V niektorých okresoch Slovenska sa v piatok môže vyskytnúť silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahu prvého stupňa. Zároveň varuje aj pred vetrom na horách, kde platí výstraha prvého aj druhé stupňa. Meteorológovia o tom informujú na svojom webe.

Silný vietor sa môže na horách vyskytnúť v okresoch Liptovský Mikuláš a Brezno, kde platí do 19.00 h výstraha druhého stupňa. „Na horách v polohách nad približne 1900 metrov sa ojedinele očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov z hodinu, čo je silná až mohutná víchrica,“ priblížili meteorológovia.

Prvý najnižší stupeň výstrahy platí pre okresy Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok a Banská Bystrica. Výstrahy platia celý deň. V celom Nitrianskom kraji, takmer v celom Trnavskom a Bratislavskom kraji a v okresoch Kežmarok a Poprad môže byť v piatok vietor s rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa platí od 9.00 h do 20.00 h.

SHMÚ zároveň vydal najnižšiu výstrahu pred snežením v okresoch Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina a Sobrance do 10.00 h.

Teplo cez víkend, ale s miernym otáznikom

Už v piatok môže teplota na juhozápade Slovenska vystúpiť až na +20 °C. Víkend by mal byť v podobnom duchu, bude príjemne teplý, no počasie môže byť lokálne premenlivé. Modely sa zatiaľ rozchádzajú v predpovedi na nedeľu.

Zatiaľ čo jeden variant počíta s teplotami do +22 °C a len s občasnou oblačnosťou, druhý je o niečo menej optimistický. Podľa neho by mohol cez naše územie prejsť slabnúci front, ktorý by priniesol viac oblakov a mierne zrážky. Teploty by v takom prípade mohli klesnúť na +11 až +18 °C.

Sobota prinesie viac slnka

V sobotu očakávame polooblačné až oblačné počasie, ktoré sa bude počas dňa postupne vyjasňovať. V noci môžu najmä na severe ojedinele spadnúť zrážky, vo vyšších polohách dokonca aj snehové vločky. Ráno budú teploty klesať na 8 až 3 °C, v dolinách a kotlinách môže byť ešte chladnejšie – okolo 1 °C.

Denné maximá vystúpia na príjemných 15 až 20 °C, pričom na severe môžu zostať o niečo nižšie – okolo 13 °C. Fúkať bude slabý až mierny vietor prevažne zo severozápadu až severu, s rýchlosťou 10 až 30 km/h. Vo vysokých horských polohách môže byť vietor dočasne aj búrlivejší.

Nedeľa bude ešte teplejšia

V nedeľu sa deň začne prevažne jasnou až polooblačnou oblohou. Ráno však môže najmä na juhu a západe ojedinele vzniknúť hmla. Postupne od západu začne pribúdať oblačnosť a popoludní sa môžu lokálne objaviť aj slabé prehánky. Nočné teploty budú značne rozkolísané – na západe a v oblasti Hontu môže byť až 10 °C, no v chladnejších regiónoch klesnú až na -1 °C.

Cez deň sa oteplí na 17 až 22 °C, o niečo chladnejšie bude opäť na severe a v oblasti Horehronia, kde sa očakávajú maximá okolo 15 °C. Vietor sa v priebehu dňa otočí na juhovýchodný až južný, a môže dosiahnuť rýchlosť 10 až 30 km/h, v nárazoch miestami až 50 km/h.

Letné teploty už od pondelka?

Bez ohľadu na víkendové výkyvy je však trend jasný – začiatok budúceho týždňa bude výrazne teplejší. Nad Slovensko sa dostane veľmi teplý vzduch zo subtropických oblastí, ktorý môže priniesť najteplejšie dni tohto roka. V pondelok už môžeme očakávať teploty okolo +23 °C, a ďalšie dni by mali byť ešte o niečo teplejšie. Do Veľkej noci by sme sa tak mohli dočkať skutočne letných teplôt, ktoré prekročia hranicu +25 °C.

Okrem tepla nás čaká aj krásne počasie, bude prevažne jasno až polooblačno, len s minimálnou pravdepodobnosťou zrážok. Ak sa nič zásadné nezmení, jar sa na Slovensku rozbehne naplno a veľkonočné sviatky by mohli byť naozaj príjemné.