Proti konsolidácii sa postavili už aj samosprávy po celom Slovensku, toto vyčítajú vláde

Ilustračná foto: TASR (Pavel Neubauer)

Tomáš Mako
Samosprávy otvorene vyjadrili nespokojnosť s konsolidačnými opatreniami vlády.

Zástupcovia viac ako 100 miest a obcí z regionálnych združení z celého Slovenska sa na spoločnom rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska zhodli, že narastá tlak na samosprávy v dôsledku vládnych konsolidačných opatrení a návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2026.

Ako ZMOS informoval, mestá a obce otvorene vyjadrili nespokojnosť s konsolidačnými opatreniami vlády a návrhom rozpočtu verejnej správy na budúci rok, ktoré ZMOS odmietol a ktoré podľa nich priamo zasahujú do fungovania územnej samosprávy a ohrozujú stabilitu miestnych verejných služieb.

„Miestne územné samosprávy sa už dlhodobo stretávajú so znižovaním svojich reálnych príjmov, zatiaľ čo výdavky spojené s výkonom kompetencií rastú. Prítomní zástupcovia obcí a miest upozornili, že samosprávy dnes vykonávajú množstvo úloh v mnohých oblastiach, ktoré by štát sám nezvládol, od školstva a sociálnych služieb až po kultúru, šport, či bezpečnosť. Napriek tomu im vláda pridáva nové povinnosti bez adekvátneho finančného zabezpečenia. Tento trend označili za neúnosný a neudržateľný,“ skonštatoval ZMOS.

Prichádzajú o veľa peňazí, problémom je v daniach

V dôsledku prijatých vládnych rozhodnutí prichádzajú podľa združenia samosprávy už dnes o približne 291 miliónov eur, a to v súvislosti so znížením podielových daní, fiškálnymi presunmi a nekompenzovanými výdavkami. Konsolidácia vlády podľa ZMOSu znamenala zníženie podielu samospráv na dani z príjmov fyzických osôb z pôvodných 56 percent na 55,1 percenta a následne na 53 percent, čo predstavuje výpadok vo výške 145 miliónov eur ročne.

„Zástupcovia samospráv upozornili, že obce pritom financujú mnohé výdavky, ktoré patria štátu. Len v roku 2025 museli, podľa prepočtov ZMOS, samosprávy doplácať približne 590 miliónov eur na opatrenia štátu, a to na zvýšenie platov učiteľov, lekárov, zdravotných sestier, na rodinné bonusy a energetickú pomoc. Z týchto prostriedkov však štát v plnej miere nekompenzoval samosprávam nič s výnimkou výdavkov na mzdy v regionálnom školstve a odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025, ku ktorým sa štát legislatívne zaviazal,“ zdôraznilo združenie.

Predseda ZMOS Jozef Božik, Foto: TASR – Martin Baumann

Ohradili sa proti účelovým vyjadreniam o peniazoch na účtoch

Zároveň na rokovaní Rady ZMOS zaznela silná kritika vládnych vyjadrení o tzv. „1,5 miliarde eur na účtoch samospráv“.

„Predstavitelia miest a obcí sa jednoznačne ohradili voči takýmto tvrdeniam, keďže ide o účelovo vytváraný obraz o finančnej situácii samospráv. Ako zdôraznili, peniaze na účtoch nie sú „voľné prostriedky“, ale ide o viazané a rezervné fondy, ktoré sú určené na konkrétne účely – opravy, údržbu majetku, investície či modernizáciu škôl a bytového fondu. Už len samotné úvahy o tom, že by štát mohol s takýmito prostriedkami narábať, označili prítomní predstavitelia samospráv za neprípustné a znepokojivé,“ skonštatoval ZMOS.

Na rokovaní sa otvorila aj otázka ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, známeho ako zákon o dlhovej brzde. Predstavitelia samospráv označili súčasné nastavenie zákona za neprimerane tvrdé voči územnej samospráve, keďže jej podiel na verejnom dlhu predstavuje len 1,14 percenta.

Zhoršujúca sa bezpečnosť obyvateľov

Diskusia sa v rámci rokovania dotkla aj zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v mestách a obciach. Prítomní predstavitelia poukázali na nedostatok štátnych policajtov v teréne, čo núti samosprávy suplovať ich činnosť prostredníctvom obecných a mestských polícií. Tie však už pracujú na hranici svojich kapacít a v mnohých regiónoch nie sú schopné zabezpečiť požadovanú úroveň poriadku a prevencie. Situácia je o to zložitejšia, že sa zároveň zvyšuje počet incidentov a prípadov, ktoré si vyžadujú zásah.

„Zástupcovia samospráv sa zhodli, že v takto nastavenom prostredí sa zvyšuje neistota a frustrácia v území. Mnohé mestá a obce musia pristupovať k núdzovým opatreniam, zvyšovaniu miestnych daní, obmedzovaniu investícií či presunom prostriedkov z rezervných fondov, len aby udržali základné fungovanie,“ uviedol ZMOS.

Združenie doplnilo, že na rokovaní opakovane zaznelo, že napriek tlaku zvonka zostávajú mestá a obce jednotné a odhodlané chrániť svoje postavenie a kompetencie, a tým aj dostupný verejný servis pre svojich obyvateľov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poslancovi Ferenčákovi hrozí najhoršie. V strane Hlas uvažujú nad jeho vylúčením

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac