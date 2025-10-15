Poslancovi Ferenčákovi hrozí najhoršie. V strane Hlas uvažujú nad jeho vylúčením

Poslancovi Jánovi Ferenčákovi hrozí, že ho z poslaneckého klubu strany Hlas, ktorej je členom, vylúčia. Rozhodujúce je pritom najmä hlasovanie o štátnom rozpočte na rok 2026, ktoré sa očakáva už v utorok.
Informoval o tom Denník N. Ferenčák sa o navrhovanom rozpočte na budúci rok vyjadril, že „chabo nachádza dôvody, pre ktoré by za rozpočet hlasoval“. Obavy má najmä z toho, že slovenská vláda minie ročný rozpočet už za tri mesiace a štát nedosiahne dostatočné príjmy.
To, že by Ferenčák nezahlasoval spolu s koalíciou za návrh, ktorý predkladajú, by sa nestalo prvýkrát – v parlamente nepodporil najnovší konsolidačný balík ani nedávnu novelu ústavy. Strane Hlas však, ako sa zdá, došla trpezlivosť.
O jeho osude rozhodne hlasovanie za rozpočet
Ak by tak spravil aj pri navrhovanom rozpočte, podľa predsedu poslaneckého klubu strany Hlas Róberta Puciho by stratil dôvod byť v koalícii. „Pokiaľ by opäť nezahlasoval tak, ako sa dohodol celý klub a celá koalícia, nič iné nevidím ako ďalšiu možnosť riešenia, iba vylúčiť ho z klubu,“ uviedol Puci.
Ferenčák by sa tak mohol stať nezaradeným poslancom a jeho ďalšia podpora koalície by zostala otáznou.
