Prokurátor Lipšic upozorňuje na obrovskú trhlinu novely: Ak prejde, bude chrániť aj páchateľov mafiánskych vrážd

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali štvrtkové rokovanie novelou Trestného zákona, ktorá prešla v stredu (10. 12.) do druhého čítania. Rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní. Rozprava v druhom čítaní je obmedzená na 12 hodín. Z rokovania výborov pribudli do návrhu novely viaceré pozmeňujúce návrhy.
Cez novelu by sa mal upraviť aj Trestný poriadok. V ďalšom pozmeňujúcom návrhu sa píše, že úprava inštitútu kajúcnika sa zneužíva napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí kajúcnika, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné. „Súdy sa nedostatočne vyrovnávajú s hodnotením ich dôveryhodnosti,“ píše sa v odôvodnení.
Navrhuje sa preto bližšie špecifikovať „nepoužiteľnosť dôkazov získaných prostredníctvom poskytnutia nezákonného benefitu“ a vyslovene sa prikazuje súdu „vyrovnať sa v odôvodnení rozsudku s dôveryhodnosťou spolupracujúcej osoby, ktorej bol poskytnutý benefit“. Návrh predložili poslanci Glűck, Plevíková a Eliáš.
Lipšic upozorňuje na obrovský problém
Ako však upozorňuje prokurátor Daniel Lipšic, prílepok by mohol ochrániť aj páchateľov mafiánskych vrážd. V príspevku na sociálnej sieti vysvetľuje, že ak kajúcnik v inom konaní klamal, jeho výpoveď už nebude môcť byť dôkazom. „Nepoznám ani jeden prípad klasickej zločineckej skupiny, kde by spolupracujúce osoby v minulosti všetko priznávali a hovorili vždy len pravdu,“ píše Lipšic.
„V prvom rade je potrebné opakovane zdôrazniť, že spolupracujúce osoby nie sú bezúhonné osoby. Avšak istý typ trestnej činnosti – najmä organizovaný zločin a rozsiahle korupčné schémy – nie je možné odhaliť a odstríhať bez spolupráce s osobami, ktoré sa na trestnej činnosti podieľali. Inými slovami povedané, je absurdné domnievať sa, že o mafiánskych vraždách alebo sofistikovaných podvodných schémach budú vypovedať rádové sestry z Rehole malý sestier Ježišových.“
Táto zmena by mohla pomôcť Tiborovi Gašparovi. Ako sme vás informovali v našom článku, parlament dnes rieši ďalšiu novelu Trestného zákona, v poradí už zrejme siedmu alebo dokonca ôsmu, pričom stále musia niečo opravovať, prípadne, ako v tomto prípade, zrýchlene prinášať pozmeňujúce návrhy.
„Tento návrh však v prípade jeho schválenia výrazne pomôže aj obvineným a obžalovaným z mafiánskych vrážd. Nepoznám ani jeden prípad klasickej zločineckej skupiny, kde by spolupracujúce osoby v minulosti všetko priznávali a hovorili vždy len pravdu. Tento procesný dôsledok je absurdný a takéto dôkazné pravidlo neexistuje nikde na svete,“ dodal Lipšic.
Schválenie tohto návrhu bude mať za následok oslobodzujúce rozsudky aj v prípadoch zločineckých skupín a mafiánskych vrážd. Poslanci by mali hlasovať dnes o 17:00.
Nahlásiť chybu v článku