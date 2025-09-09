Pripravujú sa na najhoršie: USA testujú lietadlo súdneho dňa, prezident z neho môže viesť krajinu aj počas vojny

Foto: X/Karsten Marrup

Nina Malovcová
Boeing pripravený na apokalypsu prekvapil prvým letom.

Americké letectvo začalo testovať svoj nový stroj prezývaný „lietadlo súdneho dňa“. Ide o špeciálne upravený Boeing 747-8, ktorý má vydržať aj v prípade jadrovej vojny alebo inej obrovskej katastrofy. Prezident USA z neho môže vydávať rozkazy armáde a pokračovať v riadení krajiny, aj keby všetky pozemné základne prestali fungovať.

Zdrojom informácie je portál Defense News, ktorý cituje spoločnosť Sierra Nevada Corp. (SNC). Tá v roku 2024 získala kontrakt v hodnote 13 miliárd dolárov na výstavbu piatich lietadiel označených ako E-4C Survivable Airborne Operations Center (SAOC). Stroje nahradia súčasnú flotilu E-4B Nightwatch, ktorá je v prevádzke už vyše polstoročia.

Prvý testovací let už majú za sebou

Podľa spoločnosti SNC sa prvý testovací let uskutočnil 7. augusta 2025 v Daytone v štáte Ohio. „Tieto skúšky nám umožnia odhaliť problémy včas a znížiť riziko zdržania pri ďalšom vývoji,“ uviedla firma vo vyhlásení. Lety a pozemné testy budú pokračovať až do roku 2026, predovšetkým v Daytone a vo Wichite v Kansase.

Základom nového lietadla je masívne upravený Boeing 747-8. Inžinieri stroj spevňujú tak, aby vydržal radiáciu a elektromagnetické pulzy (EMP), ktoré vznikajú pri jadrovom výbuchu a mohli by zničiť klasickú elektroniku.

Vďaka špeciálnej konštrukcii má stroj zostať funkčný aj v prípade jadrovej explózie v jeho blízkosti, hoci ide len o čiastočnú ochranu. Okrem toho dostane moderné komunikačné antény, špičkové počítače a šifrované systémy, ktoré zabezpečia spojenie aj počas najhorších krízových situácií.

Prvý Boeing určený na prestavbu dorazil do Daytonu už v júni 2024, len niekoľko týždňov po podpise kontraktu. Dnes má SNC vo svojich hangároch už štyri lietadlá, z ktorých posledné prišlo v apríli 2025.

Najväčší kontrakt v histórii spoločnosti

Pre spoločnosť Sierra Nevada ide o najväčší kontrakt v jej šesťdesiatročnej histórii. Firma preto rozširuje kapacity. V roku 2024 otvorila druhý hangár a začala stavať ďalšie dva. Jeden z nich má byť dokončený v októbri 2025. Podľa plánov by malo byť všetkých päť lietadiel hotových do júla 2036. Potom sa stane z nového „lietajúceho bunkra“ pevná súčasť americkej vojenskej stratégie.

