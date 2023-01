Pripravte sa na deň plný sklamaní a zlej nálady: Dnes je modrý pondelok, najdepresívnejší deň v roku

Vstávali ste dnes so zlou náladou, depresiou a ak by ste nemuseli, tak by ste sa z postele ani nepohli? Ak áno, tak s veľkou pravdepodobnosťou ste neboli sami. Dnešný deň je totiž známy pod označením „modrý pondelok“ a podľa psychológov ide o najdepresívnejší deň roka.

Prečo je najdepresívnejší práve dnešný deň?

Označenie modrý pondelok, ale aj stanovenie matematického vzorca na jeho výpočet, definoval v roku 2005 psychológ Dr. Cliff Arnall z hlavného mesta Walesu – Cardiffu. Prvýkrát sa dnešný deň „oslavoval“ 24. januára 2005.

Prečo je to ale tretí pondelok v januári? Modrý pondelok v sebe podľa portálu Live Science sústreďuje tie najhoršie situácie. Je pondelok, teda deň po víkende a je január, čiže je zima a dni sú stále krátke. Je krátko po Vianociach, mnohí tak máme prázdne peňaženky a pomaly to vzdávame s novoročnými predsavzatiami. Zároveň začína sezóna ročných vyúčtovaní a pomaly ale isto sa pripomínajú aj dane.

Je to len marketingový ťah?

Tieto skutočnosti podľa Arnalla spôsobujú, že ľudia práve v tretí januárový pondelok upadajú do depresií a smútku. Za modrým pondelkom však môžeme hľadať aj istý marketingový ťah, a to napríklad cestovných kancelárií a fitness centier.

Cestovky práve v januári začínajú predávať zájazdy a podnecovať ľudí k cestovaniu a fitness centrá, najmä v zahraničí, stavajú na tom, že cvičenie pomáha odbúrať negatívne myšlienky.

Výpočet

Arnall modrý pondelok vypočítal podľa nasledujúceho vzorca:

Rozobratý na drobnejšie, v čitateli W predstavuje počasie, D – d znamená dlhy, ktoré človek na seba prevzal pred sviatkami, mínus reálna schopnosť splatiť ich ešte do budúcej výplaty, T znamená čas, ktorý uplynul od Vianoc a TQ znamená čas, ktorý prešiel od stanovenia novoročných predsavzatí. V menovateli M znamená nedostatok motivácie a Na potrebu konať.

Samozrejme, tak ako vo všetkých vedných odboroch, aj v psychológii treba rátať s určitými odchýlkami i názormi iných vedcov. Preto niektorí odborníci na túto tému hovoria, že najdepresívnejší deň roka môže padnúť aj na druhý januárový pondelok, či dokonca aj na štvrtý, ak víkend pred ním spadá celý do mesiaca január.