V novej štúdii vedci odhalili kľúč k „nesmrteľnosti“. Každý deň by ste si mali dopriať toto

V porovnaní s našimi predkami už teraz žijeme relatívne dlho. To ale modernému človeku nestačí, niektorí by radi žili večne. Aj keď vedci zatiaľ liek, ktorý by zabezpečil nesmrteľnosť nenašli, myslia si, že objavili elixír života.

Článok pokračuje pod videom ↓

Toto je podľa vedcov kľúč k dlhovekosti

Fontány života, tabletky či zázračné tinktúry, človek je ochotný vyskúšať čokoľvek, aby mohol byť večne mladý a žiť o niečo dlhšie. Ako informuje web televíznej stanice Syfy, v priebehu stáročí sa objavilo množstvo tvrdení, že práve ten či onen liek zaručí večný život. Najnovšia štúdia publikovaná v časopise Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology ale tvrdí, že kľúčom k dlhému životu sú flavonoidy.

Už predchádzajúce štúdie ukázali, že pravidelná konzumácia jabĺk, ktoré sú na flavonoidy bohaté, znižuje riziko kalcifikácie brušnej aorty. Tým pádom sa znižuje sa aj riziko kardiovaskulárnych ochorení, napríklad infarktu či mŕtvice.

Čo sa flavonoidov týka, nachádzajú sa najmä v rastlinách a majú silné protizápalové, neuroprotektívne a protirakovinotvorné účinky. Aby vedci overili účinky flavonoidov, zhromaždili skupinu 881 žien, ktorých vek sa pohyboval okolo 80 rokov. Ich úlohou bolo vyplniť niekoľko dotazníkov, ktoré boli zamerané na ich stravovacie návyky. Následne ich podrobili vyšetreniam, ktoré zisťovali prítomnosť kalcifikácie.

Nikdy neodmietnite čierny čaj

Ukázalo sa, že ženy, ktoré konzumovali viac flavonoidov, ohrozovala kalcifikácia menej. Riziko vzniku rozsiahlej kalcifikácie sa znížilo o 36 až 39 %. Aj keď podstatný je príjem flavonoidov, vedcov zaujímalo, ktoré zdroje tejto látky majú najpozitívnejšie účinky.

Medzi bežné zdroje patrí listová zelenina, cibuľa, jablká, čerešne či citrusy. Avšak podľa štúdie publikovanej v časopise Iranian Journal of Basic Medical Sciences je tým najlepším zdrojom červené víno a čierny čaj. Ľuďom, ktorí pravidelne konzumujú čierny čaj, hrozí o 16 až 42 % nižšie riziko kalcifikácie.

Vedcom zatiaľ nie je celkom jasné, čo sa po pití čaju v ľudskom organizme deje a akým procesom za dlhší život vďačíme. Jedno je ale isté, ak vás najbližšie niekto pozve na čaj, nemali by ste odmietnuť.