Príprava kávy sa skončila zásahom hasičov: Mladá žena sa nevedela vyslobodiť z domáceho spotrebiča, pomohla až brúska

V Olomouci sa obyčajná príprava kávy zmenila na poriadne bizarný príbeh. Mladá žena chcela len vymeniť zaseknutú kapsulu, no namiesto šálky espressa skončila s rukou uväznenou v kávovare.
Podľa portálu Novinky sa jej ruka zasekla tak nešťastne, že ju nešlo vytiahnuť ani pri opatrnom použití sily. „Pri manipulácii so zariadením sa jej ruka záhadným spôsobom zasekla vo vnútri stroja a nebolo možné ju vytiahnuť. Museli sme jej pomôcť,“ opísala hovorkyňa hasičov Lucie Balážová.
Kávovar to neprežil
Hasiči dorazili na miesto a po niekoľkých pokusoch pochopili, že jemné metódy nefungujú. Ruka uviazla až nad zápästím, a tak musela nastúpiť uhlová brúska. Žena si však napriek tomu môže vydýchnuť, z incidentu vyviazla bez zranení.
Zatiaľ čo ruka bola zachránená, prístroj skončil horšie. „Operácia prebehla bez zranenia osôb, ale stroj náš zásah neprežil,“ dodala Balážová. A tak sa obyčajná kávová kapsula postarala o koniec jedného kávovaru aj o historku, na ktorú všetci zúčastnení len tak nezabudnú.
