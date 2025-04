Prichádza smršť, valia sa na nás búrky: Hrozia bleskové záplavy, počasie ukáže svoju silu. Najväčšie riziko spôsobí tento jav

Na Slovensko dnes dorazia búrky, aké sme tento rok ešte nezažili. Podľa meteorológov budú intenzívne, lokálne nebezpečné a v niektorých prípadoch môžu spôsobiť aj výraznejšie škody. V niektorých oblastiach sa očakáva krupobitie, prívalový dážď a riziko náhlych záplav.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na ich hrozbu upozornil portál iMeteo, ktorý pripomína, že búrky podobného charakteru už v utorok vytopili viaceré miesta na Slovensku. Tentoraz by však mohli byť ešte silnejšie. Zasiahnuté by mohlo byť širšie územie a problémy môžu nastať najmä tam, kde sa búrky nebudú presúvať, ale pretrvajú na jednom mieste.

Za všetkým je stret dvoch vzduchových más

Dnešné búrky sú dôsledkom toho, že cez naše územie začal postupovať studený front. Pred ním k nám však ešte stále prúdi teplý a vlhký vzduch, ktorý vytvára ideálne podmienky pre tvorbu kopovitej oblačnosti. Práve tá sa začala formovať už ráno, najmä nad horskými oblasťami stredného Slovenska.

Z nevinného oblačného začiatku sa však veľmi rýchlo vyvinie rozsiahla búrková aktivita, ktorá môže mať výrazný dopad na viaceré oblasti. Podľa prognóz sa najvýraznejšia aktivita očakáva popoludní, po štrnástej hodine. Búrky sa budú spájať do väčších celkov a v ich jadre sa môže objaviť aj silné krupobitie.

Statické búrky sú najväčším rizikom

To, čo robí dnešné búrky obzvlášť nebezpečnými, je ich statickosť. Znamená to, že sa nebudú výrazne pohybovať, ale ostanú nad jednou lokalitou aj dlhší čas. V praxi to môže znamenať desiatky milimetrov zrážok v priebehu krátkej chvíle.

Ak sa takáto situácia odohrá napríklad nad mestom alebo v doline, hrozí rýchly vzostup vodných hladín, zaplavenie ciest a pivníc či lokálne zosuvy pôdy. V utorok sme už videli, čo dokáže voda v Babíne, Zvolenskej Slatine a Medzeve. Dnes to môže byť ešte horšie.

Slovenský hydrometeorologický ústav dokonca pre dnešok vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré sa týkajú viacerých krajov aj konkrétnych okresov na východe. Búrky môžu zasiahnuť celý Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský kraj.

Výstrahy platia aj pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad. Meteorológovia ich spustili postupne od 10:00 alebo 11:00 hodiny a predbežne potrvajú do 20:00.

Večer sa situácia upokojí, no riziko nekončí

Meteorologická situácia bude napätá až do večera. Búrková aktivita by sa mala postupne znižovať, no podľa informácií zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) s búrkami musíme počítať aj počas noci. Studený front zostáva nad naším územím a bude nás ovplyvňovať aj počas piatka. Teploty cez deň vystúpia na 18 až 23 stupňov, na východnom Slovensku môže byť až do 27 stupňov. Západ krajiny by mal čeliť skôr vytrvalému dažďu, zatiaľ čo búrky sa presunú viac na stred a východ.

Čakajú nás hodiny, počas ktorých môže počasie prekvapiť

Ak máte dnes v pláne cestovať, alebo ste vonku, odporúčame sledovať aktuálnu predpoveď a výstrahy. SHMÚ varuje pred tým, že búrky môžu byť lokálne veľmi intenzívne. Vietor pri nich môže krátkodobo zosilnieť, v niektorých prípadoch až do rýchlosti 25 kilometrov za hodinu.

Predpokladané zrážky môžu dosiahnuť 10 milimetrov, v najviac postihnutých oblastiach dokonca až 40 milimetrov. Slovensko tak čakajú nebezpečné hodiny, počas ktorých môže byť dôležité reagovať rýchlo. Sledujte situáciu, myslite na svoju bezpečnosť a nezabudnite, že príroda má niekedy silu, ktorú nemožno podceniť.