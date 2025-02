Pribudnú ďalšie obchody, novú predajňu tu otvorí aj moderný supermarket. Známe nákupné centrum je bližšie k rozšíreniu

Ak v niečom Bratislava oproti susedným hlavným mestám vyniká, je to určite koncentrácia nákupných centier v prepočte na počet obyvateľov. Prakticky v každom kúte hlavného mesta nájdeme významný shopping areál. Západnú časť slovenskej metropoly obsluhuje predovšetkým nákupné centrum Bory Mall, ktoré je v majetkovom portfóliu finančníkov z Penty. Práve v súvislosti s ním sa chystajú výrazné zmeny.

Bory Mall patrí medzi etablované bratislavské obchodné centrá a je takpovediac srdcom občianskej vybavenosti rozrastajúcej sa štvrte s rovnomenným názvom – Bory. Svoju prevádzku začalo ešte na jeseň v roku 2014 a návštevníkov si získalo pestrou paletou obchodných reťazcov, gastroprevádzok, ale tiež kvalitným kinom. V jeho tesnej blízkosti stále pomerne nedávno vyrástla supermoderná nemocnica a utíchať by nemala ani výstavba bytových jednotiek.

Bolo preto pomerne prekvapujúce, keď majitelia vlani oznámili, že nákupné centrum predávajú. „Spoločnosť Penta Real Estate je momentálne vo fáze predaja nákupného centra Bory Mall, s cieľom uzavrieť transakciu v závere tohto roka,“ uviedol v tlačovej správe developer. Stalo sa tak v čase, kedy kompetentní predložili zámer s cieľom rozšírenia shoppingu o prístavbu s novými prevádzkami a so zeleným parkom.

Projekt môže ísť do ďalšej fázy

Presnejšie detaily Penta predstavila v predloženom zámere pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Ako na základe aktualizácie zverejnenej na enviroportáli z konca januára vyplýva, investor môže s projektom prejsť do ďalšej fázy. Z rozhodnutia je zrejmé, že zmena o navrhovanej činnosti nebude posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V praxi to znamená, že developer sa môže posunúť do územného konania.

Projekt počíta s vybudovaním nového námestia charakterizovaného množstvom zelene a tiež dvojpodlažnou prístavbou existujúceho nákupného centra. Na prvom podlaží by sa mali nachádzať menšie obchodné jednotky, reštaurácia a supermarket. Na druhom podlaží vznikne veľký retailový priestor. Okrem toho bude súčasťou prístavby aj nové exteriérové parkovisko s kapacitou pre 72 vozidiel.

Mená budúcich nájomcov zatiaľ nie sú známe, no už od predloženia zámeru sa písalo o tom, že priestory pre supermarket obsadí známa sieť Yeme. Jej meno figuruje aj v samotnom dokumente na enviroportáli. Ide o koncept moderných potravín s kvalitnými lokálnymi a remeselnými dodávateľmi. Tomu zodpovedá aj cenová relácia, ktorá je zrejme oproti iným reťazcom o čosi vyššia.

Reťazec má aktuálne v hlavnom meste 5 obchodov a remeselnú pekáreň. Začiatkom marca by mala pribudnúť šiesta prevádzka aj v prémiovej štvrti Vydrica. Mimo hlavného mesta zatiaľ Yeme pôsobí iba v Nitre.

Predaj sa posúva

Podľa pôvodných plánov mala Penta predaj Bory Mall sfinalizovať do konca roka 2024, čo sa ale nepodarilo. V každom prípade, zástupcovia skupiny už pri ohlásení transakcie avizovali, že tento termín nie je pevný a môže sa posúvať. Ako nedávno zistil portál Forbes, predaj shoppingu je stále v procese. Podľa slov výkonného riaditeľa Michala Reháka si potenciálny kupujúci aktuálne robí audit pred pripravovaným predajom s tým, že finalizáciu transakcie predpokladá v polovici aktuálneho roka.

Spomínané rozšírenie teda pravdepodobne bude v réžii nového majiteľa, čo už v minulosti naznačila aj Penta. Začiatok realizácie je naplánovaný najskôr na rok 2026.